Napoli-Eintracht, la sfida è partita: lo striscione dei tifosi

È in agenda a metà settimana però Napoli-Eintracht Francoforte in realtà è già iniziata sugli spalti: lo striscione è apparso durante l’ultimo match.

Napoli-Eintracht Francoforte è l’attesissima sfida in programma mercoledì sera allo ‘Stadio Diego Armando Maradona’. Nell’occasione la formazione guidata da Luciano Spalletti si gioca il passaggio agli ottavi di finale di Champions League, avendo dalla sua il risultato del match di andata ovvero il 2-0 siglato per gli azzurri da Victor Osimhen e dal capitano Giovanni Di Lorenzo.

La squadra di casa, inoltre, arriverà al decisivo confronto dopo la vittoria interna di campionato sull’Atalanta. Un altro 2-0, questa volta a firma di Kvaratskhelia e Rrahmani, che risolleva gli animi dopo la sconfitta contro la Lazio di Maurizio Sarri. Tutt’altro clima si respira in Germania, perché il Francoforte si è limitato al pareggio contro lo Stoccarda in Bundesliga.

Il campo dirà la sua e sugli spalti ci sarà il pubblico, che occuperà ogni sediolino a disposizione, a seguire la sfida e ad acclamare i propri beniamini. Proprio circa i tifosi, sono la questione aperta e preoccupante per le autorità. Si temono infatti disordini e scontri pubblici, a causa dell’antagonismo fra le due rappresentanze e soprattuto dopo gli scontri avvenuti già in Germania.

Napoli-Eintracht Francoforte, i tifosi tedeschi a Stoccarda con uno striscione chiaro

La misura cautelativa del Prefetto di Napoli questa domenica è stata quella di vietare la trasferta ai soli residenti a Francoforte, dopo l’analisi degli organi preposti e a causa del precedente che si è verificato in Germania. Saranno sicuramente giornate durante le quali sarà prestata la massima attenzione per evitare degenerazioni lontane dal tifo passionale ma soltanto violente.

Gli ultras dell’Eintracht Francoforte, che attendono novità dell’ultima sulla gestione dell’ingresso nel Settore Ospiti dopo il comunicato ufficiale diffuso nelle scorse ore, in Curva Nord-Ovest in Germania hanno esposto uno striscione nel pomeriggio di ieri in occasione del match contro lo Stoccarda. “Euer nachstes Spiel. Unser nachster Sieg – in Napoli!”, ovvero: “La tua prossima partita, la nostra prossima vittoria: a Napoli!”. Un chiaro messaggio che non lasceranno sola la propria squadra dovunque vada a giocare e nonostante le condizioni/disagi eventuali.