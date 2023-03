Napoli-Eintracht, preoccupazione delle forze dell’ordine: due scenari da brividi

A poco più di 48 ore dalla sfida del Maradona tra il Napoli e l’Eintracht esistono timori consistenti in merito alla sicurezza in città

Mancano poco più di 48 ore alla sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte ed ancora non sono totalmente sciolti i dubbi in merito alla presenza dei tifosi tedeschi al Maradona. Nella giornata di ieri è arrivato l’ennesimo colpo di coda sulla vicenda che ha ormai vissuto vari capitoli.

La Prefettura di Napoli nella giornata di ieri si è espressa sulla questione escludendo dalla vendita dei biglietti per la sfida di mercoledì sera i tifosi residenti a Francoforte. Una decisione giunta dopo che poche ore prima era arrivata invece la sospensiva da parte del Tar della Campania alla precedente decisione assunta dal ministero dell’Interno. Rimangono comunque due forti perplessità sull’ordine pubblico, come riferisce oggi ‘La Gazzetta dello Sport’.

Napoli-Eintracht Francoforte, due allarmi scuotono l’antivigilia della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League

Il Napoli di Luciano Spalletti ripartirà dal 2-0 ottenuto in Germania nelle scorse settimane. Un punto di partenza tranquillizzante sebbene il tecnico abbia già detto che bisogna ancora restare concentrati per ottenere il pass qualificazione. Il Maradona offrirà un colpo d’occhio suggestivo per trascinare Di Lorenzo e compagni ma rimangono ancora grosse perplessità in merito all’ordine pubblico.

La presenza dei tifosi dell’Eintracht Francoforte allo stadio è diventata una vera e propria telenovela negli ultimi giorni. Il prefetto di Napoli Palomba ieri ha arricchito la vicenda di un nuovo capitolo. Il Napoli in questo momento è in difficoltà in quanto si chiede se dovrà aprire oppure no il settore ospiti. Il divieto di acquistare il biglietto è valido soltanto per chi risiede a Francoforte. Ma c’è un altro allarme, come sottolinea oggi la ‘rosea’.

Si teme infatti che molti tifosi dell’Eintracht possano ugualmente viaggiare a Napoli per accompagnare la squadra e colorare la città partenopea con i propri simboli. Fra le ipotesi al vaglio poi c’è anche la possibilità che questi abbiamo potuto acquistare tagliandi di altri settori tramite amici italiani.

In più esiste anche un altro timore e vale a dire le minacce per l’ordine pubblico riservate dalle tifoserie gemellate con le due . Da un lato, i tedeschi lo sono di quelli dell’Atalanta, dall’altro non si esclude la presenza di hooligan della Stella Rossa, vicini invece ai sostenitori del Napoli.