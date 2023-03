Napoli-Eintracht, Spalletti esulta: l’infermeria si svuota

La partita tra Napoli ed Eintracht, vede l’infermeria svuotarsi quando mancano ancora due giorni al fischio di inizio: e Spalletti esulta

Il Napoli scenderà in campo mercoledì alle ore 21:00 contro l’Eintracht Francoforte, negli ottavi di finale di ritorno di Champions League. L’obiettivo è raggiungere i quarti, farlo con un vantaggio di uno 0-2 dell’andata è più semplice. Mai il club partenopeo è stato tra le prime otto d’Europa, nemmeno con Maradona. Spalletti e i suoi ragazzi hanno l’occasione di scrivere la storia, proprio come stanno facendo in Serie A. La vittoria contro l’Atalanta ha permesso un ulteriore passo in avanti verso la conquista dello scudetto.

Sono diversi i giocatori del Napoli che non sono in condizioni ottimali. Oltre a Giacomo Raspadori, alle prese con un infortunio molto fastidioso, c’è Hirving Lozano che dovrebbe essere recuperato proprio per la sfida all’Eintracht. E anche Alex Meret e Kim Min-Jae. Il primo ha avuto un fastidio al polso, che lo ha tenuto in panchina con l’Atalanta a pochi minuti dal fischio d’inizio. Il difensore sudcoreano, invece, è uscito per un problema al polpaccio nella sfida ai bergamaschi.

Napoli-Eintracht, Kim verso il recupero

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, i segnali di Kim Min-Jae sono stati molto positivi in ottica della partita con l’Eintracht Francoforte. Dovrebbe farcela, recuperando dal risentimento al polpaccio. Dal Napoli filtra ottimismo sul recupero del difensore sudcoreano, ma una risposta definitiva verrà data dall’allenamento di oggi. Kim in questa stagione ha giocato trentatré partite tra Serie A e Champions League, per un totale di 2.859′. Si tratta di uno dei giocatori più utilizzati da Spalletti in questa stagione.

In caso di forfait di Kim, Spalletti manderebbe in campo Juan Jesus al fianco di Amir Rrahmani. Il difensore brasiliano era già subentrato molto bene contro l’Atalanta nell’ultimo quarto d’oro, calandosi molto bene nella partita dal punto di vista mentale. Ma è chiaro che il Napoli voglia affrontare l’Eintracht con il proprio muro, che in questa stagione ha commesso pochissimi errori.