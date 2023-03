🎉 Salti di gioia Napoli, tifosi al settimo cielo: ecco il motivo

Bellissime notizie per il Napoli di Luciano Spalletti, salti di gioia per i tifosi: anche il tecnico gongola come non mai, ecco svelato il motivo.

Antivigilia col sorriso sulle labbra per il Napoli, che dopodomani affronterà l’Eintracht Francoforte con l’umore a mille. La truppa allenata e guidata da Luciano Spalletti è tornata capolista della Serie A con diciotto lunghezze di margine sulla seconda. Un patrimonio fondamentale, che gli azzurri ora potranno gestire e utilizzare per guardare con golosità alla Champions League. L’Europa non è mai stata così vicina per la formazione partenopea, che nella propria storia mai ha superato lo scoglio degli ottavi di finale.

Battere i tedeschi al ritorno non dovrebbe essere una missione impossibile per il Napoli. Il 2-0 dell’andata e le assenze di Kolo Muani, Lindstrom e Knauff sono elementi che avvantaggiano senza dubbio la formazione di Luciano Spalletti. Qualche piccola assenza rischia, però, di esserci anche tra le fila degli azzurri, con l’Eintracht Francoforte che spera in una clamorosa rimonta tra le mura del Maradona. Sfortunatamente per i tedeschi e fortunatamente per il Napoli, però, c’è una notizia che manda in delirio e al settimo cielo i tifosi partenopei.

Napoli-Eintracht, nessuna assenza per Spalletti: rientrano tutti a disposizione, persino Raspadori

La splendida notizia arriva direttamente da ‘Sky Sport’: il Napoli potrà avere a disposizione tutta la rosa in vista della gara contro l’Eintracht. Smaltiti dunque i problemi fisici di Lozano, Meret e Kim, che contro l’Atalanta avevano saltato i rispettivi minuti di gioco. E non solo: Luciano Spalletti potrebbe ritrovare anche il lungo degente Giacomo Raspadori, assente da quasi un mese per un infortunio di natura muscolare.

Una splendida notizia per i tifosi, che ritrovano l’ex Sassuolo proprio ora che ce ne sarà più bisogno. Da vedere, però, se Spalletti lo rischierà dalla panchina o lo integrerà semplicemente dai convocati. La sensazione è che il tecnico del Napoli possa tornare a far assaggiare il campo a Raspadori contro il Torino, concedendogli magari uno spezzone a gara in corso.