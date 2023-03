“Fossi in Spalletti…”: sorpresa Napoli, il consiglio spiazza stampa e tifosi

Napoli, sorpresa tra i tifosi e la stampa. Il consiglio dell’ex compagno spiazza davvero tutti: ecco le sue parole alla vigilia di Napoli-Eintracht Francoforte.

Giornata di vigilia per il Napoli di Luciano Spalletti, che domani sera sarà in campo al Maradona per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Gli azzurri partono dal 2-0 dell’andata, contro un Eintracht Francoforte che dovrà fare a meno di diversi tasselli importanti. Non solo lo squalificato Kolo Muani, ma anche gli infortunati Lindstrom e Knauff. Insomma, le scelte si sono ristrette per Glasner, che spera in un’impresa dei suoi in quel di Fuorigrotta.

Assenze che, invece, in casa Napoli non ci saranno. Nonostante gli acciacchi mostrati a turno contro l’Atalanta, Luciano Spalletti ha ritrovato Alex Meret, Kim Min-Jae e Hirving Lozano nella rifinitura di oggi. Smaltiti tutti gli acciacchi mostrati nell’ultimo weekend, con il tecnico di Certaldo che potrà avere il solito imbarazzo della scelta per la formazione titolare di domani. Eppure, c’è chi consiglia al trainer azzurro di non cambiare troppo rispetto all’ultima contro l’Atalanta, soprattutto tra i pali. È questa l’imbeccata che spiazza, all’improvviso, stampa e tifosi.

Napoli, chi giocherà in porta contro l’Eintracht? Arriva il consiglio a sorpresa per Spalletti

A consigliare l’ex allenatore di Inter e Roma è Francesco Benussi, compagno e collega di reparto di Pierluigi Gollini all’Hellas Verona. L’ex portiere scaligero non ha mostrato troppi dubbi e ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ ha assicurato: “Fossi in Spalletti, potrei anche pensare di continuare a schierare Gigi per la gara di Champions. E poi dalla prossima riprendere le solite gerarchie tra i pali”.

Gollini titolare, dunque, anche contro l’Eintracht Francoforte. Un consiglio che Benussi motiva così: “Meret ha giocato tante partite di seguito, uno o due turni di riposo potrebbe concederseli e questo potrebbe essere il periodo ideale per farlo. E poi Gigi è un portiere pronto e l’ha dimostrato nell’ultimo turno. È arrivato al Napoli per farsi trovare sul pezzo proprio in momenti della stagione come questi”.