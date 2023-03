“Più forte al mondo”: Napoli, Cassano fa impazzire i tifosi in diretta

Il Napoli si gode i suoi calciatori e per un giocatore azzurro arrivano elogi su elogi: le parole di Cassano faranno felici anche i tifosi.

Il Napoli domani sera se la vedrà con l’Eintracht Francoforte, in una gara in cui è vietato sbagliare. In palio c’è la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Nel frattempo arrivano tanti elogi per i calciatori azzurri. Specialmente per uno in particolare, anche da parte di Antonio Cassano.

Il Napoli ha vinto contro l’Atalanta anche grazie a un super gol del talento georgiano fortemente voluto da Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli.

Proprio di Kvaratskhelia (e non solo), alla vigilia di Napoli-Eintracht, ha allora voluto parlare l’ex calciatore Antonio Cassano. Le sue parole renderanno fieri i tifosi azzurri.

Napoli, senti Cassano su Kvaratskhelia! Pioggia di elogi per il georgiano e non solo

Così Antonio Cassano ha parlato del giocatore georgiano ai microfoni della ‘Bobo TV’: “Kvaratskhelia, per me, è l’esterno sinistro offensivo più forte del mondo. È più forte di Coman, più forte di Grillitsch. Al Barcellona potrebbe giocare titolare tranquillamente. Oggi come oggi Kvaratskhelia è fenomenale. Voglio vederlo però con la continuità in Coppa dei Campioni. Quest’anno c’ha fatto vedere delle cose fuori da ogni logica. Voglio vederlo il prossimo anno in determinate partite. Kvaratskhelia è molto più forte di Leao, sa fare molte più cose del giocatore del Milan”.

E poi parole importanti anche per Stanislav Lobotka da parte di Cassano: “Mai visto un giocatore fare zero passaggi sbagliati in una partita. Lo slovacco è una roba fenomenale, senza di lui la squadra non gioca. Per quanto riguarda il Napoli, ormai gli aggettivi si sprecano. Il merito numero uno va a Spalletti. E’ il più forte di tutti, sta portando ad un livello altissimo tutti quanti”. Infine, sul difensore coreano del Napoli: “Kim più forte al mondo? Ad oggi metto solo i due centrali del Bayern Monaco davanti a lui. Ha detto bene Spalletti, quando Kim capirà altre cose, non sa neanche lui dove può arrivare. Lo metto tra i primi 3-4 difensori al mondo”.