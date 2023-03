Napoli, Spalletti in allarme: Kim a rischio, pronta la decisione del tecnico

Il Napoli giocherà domani sera la gara di ritorno di Champions League contro l’Eintracht e Spalletti ragiona sulla presenza di Kim: le ultime.

Il Napoli se la vedrà domani contro l’Eintracht Francoforte al Diego Armando Maradona per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League. La concentrazione è massima e ora Luciano Spalletti è chiamato a fare delle scelte. Anche su Kim che finora è stato uno dei suoi fedelissimi. Le ultime.

Il Napoli non può permettersi passi falsi perché c’è la qualificazione ai quarti di Champions League da conquistare. All’andata a Francoforte il match è terminato con il risultato di 0-2.

Quindi, ora, gli azzurri hanno in mano il proprio destino e si vedono già a un passo dalla quantificazione al turno successivo. Ma Luciano Spalletti deve prendere delle decisioni: anche su Kim che fin qui ha praticamente giocato sempre come titolare.

Napoli, novità in vista dell’Eintracht al Maradona: la possibile scelta di Spalletti su Kim

Secondo quanto riferito da ‘La Repubblica’, quindi, il Napoli si sta preparando al meglio per scendere in campo al Maradona nella serata di domani. Luciano Spalletti ragiona sulla formazione da schierare in campo e anche sull’eventuale presenza di Kim. Il coreano è uscito acciaccato, con un fastidio al polpaccio, contro l’Atalanta all’ultima di campionato. Quindi già solamente per questo potrebbe essere risparmiato. Ma non è tutto.

Da considerare adesso c’è anche il tema diffide. Perché il difensore è stato ammonito e una seconda eventuale ammonizione nella serata di domani potrebbe significare una squalifica nella possibile gara di andata dei quarti di finale, in caso di ottenimento del passaggio al turno successivo. Il tecnico azzurro sta perciò ragionando su più fronti.

E Kim potrebbe perciò così essere risparmiato, andando comunque in panchina per ogni evenienza. In questo modo smaltirebbe anche tutte le noie muscolari per essere al 100% già contro il Torino alla 27esima di Serie A. Nonostante anche in campionato sia già diffidato e quindi anche qui a rischio di non esserci alla successiva, molto importante, contro il Milan.