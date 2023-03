Colpo di scena Napoli, saluta già il nuovo club: tifosi infuriati

Occhio Napoli, colpo di scena sul mercato. Il big è già pronto a salutare il suo nuovo club, i tifosi sono infuriati: ecco spiegato tutto.

Diciotto punti di vantaggio sulla seconda in classifica e una Champions League da poter azzannare come mai nella propria storia. La stagione del Napoli sta raggiungendo picchi davvero clamorosi, con la formazione allenata e guidata da Luciano Spalletti capace di riprendersi alla grande anche dopo gli imprevisti di campionato. Le sconfitte non sembrano scalfire le sicurezze di questa squadra, che anzi torna a reagire con più forza e più ferocia di prima.

E a pensare i tanti addii che avevano costellato l’estate di questo Napoli. Le partenze di Ospina, Insigne, Mertens e Koulibaly sono state pesantissime. Così come pesantissima è stata la partenza di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo aveva concluso un’annata davvero positiva con l’avvento di Luciano Spalletti, che più di tutti era riuscito ad esaltare le sue doti balistiche e le sue doti di cucitura del gioco. E con un contratto quasi in scadenza, gli azzurri si sono visti quasi costretti a cederlo per lasciarlo approdare al Paris Saint-Germain.

Occhio Napoli, Fabian Ruiz non decolla al PSG: c’è l’indiscrezione di mercato dalla Spagna

Finito anche lui nel calderone delle critiche dopo l’eliminazione del suo PSG contro il Bayern Monaco in Champions League, Fabian Ruiz potrebbe essere già giunto al capolinea con il suo nuovo club. L’indiscrezione arriva dalla Spagna, dove ‘El Nacional’ racconta di come il centrocampista iberico rischi di andar subito via dal Parco dei Principi. I tifosi del Paris sono infuriati, anche con l’ex Napoli, dal quale si aspettavano molto di più viste le cifre spese dal DT Campos.

E invece, ora Fabian Ruiz potrebbe già fare ritorno al suo Betis Siviglia. Secondo il quotidiano spagnolo, il club biancoverde starebbe lavorando un prestito con diritto di riscatto. Presto dire cosa accadrà realmente tra l’ex centrocampista del Napoli e il Paris Saint-Germain, ma per adesso le cose non riescono a decollare.