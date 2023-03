“Impazzisco…”: occhio Napoli, la sentenza sorprende tutti

Il napoli di Luciano Spalletti ha battuto l’Atalanta di Gasperini, ma in queste ore c’è stata una sentenza che ha sorpreso tutti i tifosi.

Dopo la sconfitta di una settimana fa contro la Lazio di Maurizio Sarri, il Napoli di Luciano Spalletti ha ripreso la propria corsa verso la vittoria del campionato. Sabato sera, infatti, i partenopei hanno battuto l’Atalanta di Gian Piero Gasperini con le reti realizzate da Khvicha Kvaratskhelia ed Amir Rrahmani.

Con questa vittoria, visto anche il sorprendente ko dell’Inter di Simone Inzaghi di venerdì sera allo Stadio Picco contro lo Spezia di Leonardo Semplici, il Napoli ha riportato di nuovo il proprio vantaggio sul secondo posto a ben 18 anni.

Una volta aver messo un altro importante mattoncino per la vittoria dello Scudetto, il Napoli è atteso dal ritorno dell’ottavo di finale di Champions League contro l’Eintracht di Francoforte di Oliver Glasner. Tuttavia, in attesa della gara contro i tedeschi di mercoledì sera, una sentenza sul team guidato da Luciano Spalletti ha sorpreso tutti i tifosi azzurri.

Napoli, la sentenza di Fabio Caressa su Victor Osimhen: “Impazzisco quando penso a lui, è un leone”

Fabio Caressa, nel corso della nota trasmissione ‘Sky Club in onda su Sky Sport’, si è infatti espresso così sui due giocatori più importanti del Napoli del tecnico toscano: “Cosa posso dire su Victor Osimhen? Impazzisco quando penso a lui. In ogni partita che gioca ci mente una grinta assurda, è incredibile. Va a pressare da solo il portiere e poi riesce a realizzare comunque 20 gol. Se Kvaratskhelia è un serpente lui è un leone”.

Queste parole del giornalista di Sky Sport non sono gli unici complimenti che hanno ricevuto Khivcha varatskhelia e Victor Osimhen in questi giorni, soprattutto il georgiano. L’ex Dinamo Batumi, dopo il bellissimo gol realizzato all’Atalanta, è infatti sempre più paragonato a dei veri gotha della storia del calcio: da George Best a qualche gesta di Diego Armando Maradona.