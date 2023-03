Napoli, il dubbio che colpisce Spalletti: apprensione per l’Eintracht

C’è un dubbio che colpisce Luciano Spalletti, più degli altri: il big del Napoli è in forte dubbio per la sfida con l’Eintracht

La vittoria contro l’Atalanta ha permesso al Napoli di riprendere la sua corsa verso lo scudetto dopo il ko del Maradona con la Lazio. Uno splendido gol di Khvicha Kvaratskhelia e un gran colpo di testa di Amir Rrahmani, hanno liquidato la squadra di Gian Piero Gasperini. I partenopei hanno dovuto fare a meno di Hirving Lozano già nei giorni precedenti alla partita. Mentre Alex Meret nel riscaldamento ha avuto un riacutizzarsi di un problema al polso e Kim Min-Jae è uscito dal campo nell’ultimo quarto d’ora per un risentimento al polpaccio.

Al posto di Meret, Luciano Spalletti ha dato fiducia a Pierluigi Gollini, arrivato nello scorso mercato di gennaio dall’Atalanta, dopo sei mesi di prestito alla Fiorentina. La prova del portiere è stata molto positiva, sia nella fase di gestione del pallone, che nelle poche volte in cui è stato impegnato dagli attaccanti di Gasperini. E a fine partita ha espresso tutta la sua gioia per l’esordio, ricordando dei brutti momenti che ha passato con la maglia viola.

Napoli-Eintracht, Meret è ancora in dubbio

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Alex Meret è ancora in forte dubbio per la partita con l’Eintracht. Gli accertamenti hanno escluso lesioni, ma per lui si dovranno attendere i prossimi allenamenti per capire se sarà disponibile per mercoledì. Se non ci saranno sensazioni positive, toccherà di nuovo a Gollini scendere in campo e sarebbe il suo esordio in Champions League. Quella contro l’Atalanta è stata la prima partita della stagione saltata da Meret, sceso in campo anche nella sconfitta ai rigori di Coppa Italia con la Cremonese.

In Champions League, sono tre i clean sheet di Meret: nelle due sfide coi Rangers e nell’andata degli ottavi con l’Eintracht. Mentre in Serie A sono dodici, con sedici gol incassati che ne fanno il portiere meno battuto del campionato. Un ottimo rendimento per un portiere che durante la scorsa estate sembrava vicinissimo all’addio.