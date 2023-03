Napoli, l’annuncio svela tutto: tifosi senza parole, l’ha detto davvero!

Il Napoli ascolta l’annuncio del proprio tesserato e sorride in vista del futuro: l’annuncio che rallegra anche i tifosi azzurri.

Il Napoli affronterà domani sera l’Eintracht Francoforte in casa per la sfida di ritorno degli ottavi di Champions League. Con l’occasione ha parlato in prima persona uno dei protagonisti della squadra azzurra. Le sue parole.

Il Napoli ha un obiettivo europeo: conquistare i quarti di finale di Champions League, superando la sfida con l’Eintracht Francoforte prevista domani sera al Diego Armando Maradona.

A confermarlo è lo stesso Stanislav Lobotka, tra i protagonisti della squadra di Luciano Spalletti. Con un’intervista al ‘Corriere dello Sport’ il giocatore azzurro ha regalato diverse gioie ai propri tifosi. Ecco allora quali sono state le sue parole.

Napoli, senti le parole di Lobotka! Tante speranze e consapevolezze per il futuro

Così ha parlato Stanislav Lobotka ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’: “La mia crescita in azzurro? Non so se è una chimica, certo una serie di fattori: la bravura di Giuntoli nello scegliere i calciatori giusti. La forza di Spalletti è che ci migliora grazie alla serenità che ci concede la società. Poi c’è fame dentro ognuno di noi. Vogliamo lo scudetto, vogliamo regalarlo ai nostri tifosi che sono fonte di energia dentro e fuori dallo stadio“.

Poi il discorso passa all’Europa: “Vincere la Champions League è un sogno per tutti. Quindi anche per me. Ma sappiamo che è difficile, tanto. Ci sono grandi club e questo basta e avanza per definire lo spessore dei concorrenti. Ma noi non abbiamo nulla da perdere, giocheremo senza pressioni”.

“Non siamo come il Real Madrid – continua – che invece le avvertirà, e quindi saremo leggeri ma decisi. Se riusciamo a passare il turno, potrebbe succedere di incontrarli e noi li affronteremo con la convinzione di potercela giocare. Il Napoli in finale non se l’aspettano”.

E poi infine l’annuncio sul rinnovo di contratto, che è attualmente in scadenza a giugno del 2025: “Diciamo che siamo a buon punto, stiamo chiacchierando. È chiaro che io voglio restare qua”. Parole al miele che tranquillizzano i tifosi: la volontà è una, quella di restare in azzurro.