🛑 Napoli, infortunio Kim: spunta il retroscena sull’ultimo anno in Turchia

Una situazione da monitorare con grande attenzione, quella di Kim Min-Jae in casa Napoli. Spunta il retroscena ai tempi del Fenerbahce.

Una stagione, quella che sta vivendo il Napoli di Spalletti, dove diversi giocatori hanno avuto un impatto molto importante sul campionato italiano. Tra questi c’è anche Kim Min-Jae, arrivato la scorsa estate all’ombra del Vesuvio. Il suo rendimento con la maglia azzurra è stato assolutamente di spessore fino a questo momento. Anche durante l’ultima partita contro l’Atalanta il giocatore coreano si è reso protagonista di una prestazione di altissimo livello: grande capacità di anticipo, dedizione ed attenzione sulla manovra offensiva degli avversari, sbavature praticamente inesistenti. Un perno fondamentale nelle retrovie per la squadra azzurra, al punto da diventare un giocatore fondamentale.

Arrivato in punta di piedi per sostituire uno che ha fatto molto bene al Napoli come Kalidou Koulibaly, Kim è andato ben oltre le aspettative. I tifosi del Napoli hanno grande fiducia nelle sue capacità, ed ecco perchè la sua assenza può rappresentare un grande problema. Proprio durante l’ultima partita contro l’Atalanta, Kim è stato costretto a lasciare il campo prima del fischio finale. Ma cosa è accaduto e come si sta evolvendo la situazione?

Napoli, timore per Kim: c’è un retroscena

Il difensore coreano ha lasciato il campo al 35′ del secondo tempo per un fastidio al polpaccio. Un problema che torna ciclicamente, come spiegato anche dal compagno di squadra Amir Rrahmani nell’immediato post partita. Una situazione che, come scrive anche questa mattina ‘Tuttosport’, deve essere gestita con grande cautela. Kim, infatti, soffre di questo problema e già durante il Mondiale ne ha sofferto.

Il tutto – si legge – anche conseguenza di un intervento alla pianta del piede al quale lo stesso difensore si è sottoposto durante l’ultima stagione al Fenerbahce. Insomma, dell’importanza di Kim per il Napoli si ha ormai una chiara consapevolezza. Ecco perchè la sua situazione va monitorata con grande attenzione e vanno evitati sforzi che potrebbe comportare delle problematiche ulteriori. Oggi, va detto, il difensore si è allenato con la squadra durante l’allenamento di rifinitura prima della partita contro l’Eintracht Francoforte in programma domani sera.