Napoli-Kvaratskhelia, l’annuncio preoccupa tutti prima della Champions

Il Napoli scende in campo mercoledì sera in Champions League contro l’Eintracht, ma nel frattempo arrivano news sul futuro di Kvaratskhelia.

Mentre i paragoni con Maradona si sprecano, specialmente dopo il recente gol all’Atalanta, Kvaratskhelia si appresta con il suo Napoli a tornare in campo in Champions League. Domani i partenopei ospiteranno l’Eintracht Francoforte nella gara di ritorno agli ottavi di finale, dopo la vittoria all’andata. Ma intanto il futuro dell’attaccante georgiano è sempre più oggetto di discussione.

Nonostante la giovane età, l’ex giocatore della Dinamo Batumi ha dimostrato di non aver bisogno di tempo per ambientarsi né alla Serie A né alla Champions. Il suo impatto su questa stagione è stato sensazionale a ogni livello, e questo non ha fatto che attirare grande interesse sulle sue prestazioni. Il Napoli, come detto da De Laurentiis, non ha impellente bisogno di cedere, ma davanti a certe richieste diventa difficile far finta di nulla.

Vale per il giocatore tanto quanto per il Napoli, che nel frattempo mercoledì sera insegue il suo primo risultato storico della stagione. L’accesso ai quarti di finale sarebbe infatti un evento unico nella vita del club, e un succulento antipasto prima di uno scudetto che pare sempre più vicino. Risultati che potrebbero essere necessari per convincere il campione georgiano a restare in Campania, senza ascoltare le sirene dall’estero.

Napoli, Ancelotti chiama Kvaratskhelia: le parole del tecnico

L’interesse del Real Madrid per il georgiano è noto da tempo, anche se al momento il suo ruolo è già coperto da Vinicius Junior. Se sul mercato i Blancos stanno ancora studiando il da farsi, il loro allenatore si porta avanti, dicendo la sua su Kvaratskhelia. “È un grande giocatore. La coppia che forma con Osimhen è molto efficace” ha detto Carlo Ancelotti, in un’intervista rilasciata a ‘Sky Sport’.

Tecnico del Napoli tra il 2018 e il 2019, Ancelotti affronterà questa sera il Liverpool, ma non si esime dal parlare della squadra rivelazione della stagione, sia italiana che europea. Per adesso il suo contratto con il Real Madrid dura ancora una stagione, per cui se vorrà il georgiano in maglia bianca dovrà agire in fretta. In estate potrebbe arrivare un lauta offerta al Napoli per Kvaratskhelia, che De Laurentiis dovrà valutare attentamente.