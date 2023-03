🚨 Allarme Napoli, rischia di saltare l’Eintracht: tifosi in ansia

Napoli-Eintracht Francoforte, un calciatore del Napoli è a rischio forfait. Le sensazioni non sono positive.

Se la rifinitura odierna ha portato prevalentemente buone notizie per il Napoli e per Luciano Spalletti, è giusto sottolineare che non tutti i calciatori sono a disposizione.

Il match di Champions League tra Napoli e Eintracht Francoforte è molto importante per il prosieguo della stagione, sia degli azzurri che dei tedeschi.

Il Napoli, reduce dalla vittoria con l’Atalanta, scende in campo per confermarsi anche in Europa dove ha perso una sola volta dall’inizio della stagione.

La qualificazione ai quarti di finale di Champions sarebbe un traguardo storico per il club di De Laurentiis, che non è mai andato oltre gli ottavi di finale.

L’Eintracht ha pareggiato 1-1 con lo Stoccarda nell’ultima partita di campionato. Domani viene a Napoli per affrontare un match che ha un valore altissimo sia per il risultato che per il morale. Per loro è il primo storico anno in Champions League dopo aver vinto l’Europa League l’anno scorso. Andare avanti nella competizione avrebbe un significato storico e, soprattutto, sancirebbe la stagione dei tedeschi che attualmente sono al sesto posto nel campionato tedesco.

Raspadori, l’assenza alla rifinitura del Napoli non lascia spazio alle interpretazioni

La rifinitura di oggi, però, non ha lasciato solo buone notizie per Luciano Spalletti. Se da un lato sono rientrati in gruppo Lozano, Kim e Meret, dall’altro bisogna constatare l’assenza di Giacomo Raspadori.

L’attaccante classe 2000 si era fermato a febbraio, proprio prima del match con la sua ex squadra, il Sassuolo, a causa di una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. L’esito non lasciava scampo, Raspadori sarebbe dovuto stare fermo tra i 30 e i 40 giorni.

Nei giorni scorsi però si era alimentata la speranza di vederlo in campo, o quantomeno in gruppo, prima della sosta, magari per la partita di Champions League con l’Eintracht. Stava svolgendo lavoro personalizzato ma gli esami avevano evidenziato un recupero più veloce del previsto.

Niente da fare però. Oggi, nella rifinitura alla viglia del match europeo di domani, Giacomo Raspadori non c’era. La sua assenza non lascia spazio ad interpretazioni. Il Napoli dovrà fare a meno di lui, sperando di ritrovarlo in gruppo in vista del match di domenica con il Torino, o altrimenti direttamente dopo la sosta.