Napoli, la rivelazione di Maldini è da brividi: “Osimhen…”

La rivelazione che sorprende tutti in casa Napoli riguarda Daniel Maldini, attaccante dello Spezia e figlio del dirigente del Milan Paolo

Il campionato del Napoli è straordinario e la vittoria con l’Atalanta ha permesso ai partenopei di andare a +18 sull’Inter. I nerazzurri sono rimasti al secondo posto in solitaria, nonostante la sconfitta con lo Spezia. Un 2-1 che ha fatto emergere tutto il malumore dei tifosi per l’operato di Simone Inzaghi, finito nel mirino delle critiche. Gol decisivo segnato da Daniel Maldini, figlio di Paolo e nipote di Cesare. Un feeling molto particolare per il figlio d’arte, che in questo campionato ha già colpito il Milan, tra l’altro sua ex squadra.

Daniel Maldini nasce come trequartista, ma può giocare anche come esterno offensivo su entrambe le fasce. In questa stagione gioca con lo Spezia, che lo ha prelevato in prestito la scorsa estate. E ha collezionato quindici presenze tra Serie A e Coppa Italia, con tre gol segnati. Maldini junior sa bene che può fare di più, anche se la fiducia dei suoi allenatori non è sempre arrivata: solo un match da titolare su ventuno, con dodici presenze da subentrato per quanto riguarda il campionato.

Napoli, Daniel Maldini e la rivelazione su Osimhen

Daniel Maldini, trequartista dello Spezia, ha parlato ai microfoni di ‘Supertele’ su DAZN: “Noi dobbiamo sfruttare a nostro favore le difficoltà delle grandi squadre. L’attaccante a cui mi ispiro è Victor Osimhen, che sta facendo una stagione incredibile, è straripante”. Una bella rivelazione, per un trequartista classe 2001 che è di proprietà del Milan e ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024. A fine anno tornerà alla base, per poi valutare il suo futuro insieme a papà Paolo, che si occupa del mercato dei rossoneri.

Osimhen in questa stagione ha raccolto ventisette presenze in tutte le competizioni, andando a segno ventuno volte con cinque assist. E’ atteso il suo gol contro l’Eintracht Francoforte, dopo esser rimasto a secco contro l’Atalanta e la Lazio allo stadio Maradona. Una vera e propria notizia.