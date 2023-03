“Credo che il Napoli…”: Juve, l’annuncio di Allegri spiazza tutti

Alla vigilia della partita di Europa League contro il Friburgo, l’allenatore della Juve ha rivolto il pensiero pure al Napoli di Spalletti

Dalla conferenza stampa pre Friburgo è arrivata la profezia di Massimiliano Allegri sul Napoli. Il tecnico della Juventus domani pomeriggio alle 18.45 ripartirà dall’1-0 maturato a Torino nel match d’andata. Una gara decisa da un guizzo di Angel Di Maria. L’argentino tuttavia non ci sarà. Almeno dal primo minuto.

A rivelarlo è stato lo stesso Max Allegri nel corso del suo passaggio davanti ai microfoni. “Difficilmente ci saranno dal 1’, li abbiamo recuperati soltanto stamattina, potranno essere utili a gara in corso”, ha spiegato l’allenatore bianconero, che prima della sosta per le nazionali affronterà poi l’Inter. Uno scontro che potrebbe avvantaggiare la squadra di Luciano Spalletti.

Juventus, Allegri tifa Italia: “Stasera guarderò il Napoli passare il turno. Speriamo di poterci poi unire noi e le altre domani”

L’allenatore della Juventus, in attesa di tornare a pensare al campionato e di conseguenza recuperare la rivalità che ha sempre contraddistinto il campionato italiano, ha detto di fare il tifo per tutte le squadre nostrane in Europa. A cominciare dal Napoli, in campo tra poco contro l’Eintracht Francoforte.

“Stasera immagino di vedere passare il Napoli”, ha detto Allegri. “Domani mi auguro possa toccare a noi, alla Roma e spero pure alla Lazio. Ah, dimenticavo la Fiorentina, meglio sottolinearlo altrimenti non potrò più andare a mangiare la bistecca a Firenze”, ha aggiunto scherzando il tecnico recuperando ad una precedente dimenticanza.

Per parlare di crescita del calcio italiano però bisogna ancora attendere: “Serve equilibrio. Passiamo facilmente dal dire che un giocatore meriti il Pallone d’Oro a dire che è scarso. In Italia esistono delle difficoltà extra calcio, siamo deboli economicamente. Il rapporto con la Premier League è impietoso. Se facciamo risultato vuol dire che ci sono allenatori e dirigenti bravi. Il calcio comunque non è matematica. A volte si incastrano sorteggi favorevoli, in altri va tutto contro”, ha concluso Allegri.