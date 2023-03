“Il calcio è…”: Napoli e Osimhen, il messaggio preoccupa i tifosi

Il Napoli di Luciano Spalletti è impegnato nel match valido per gli Ottavi di Champions League contro l’Eintracht Francoforte.

Dopo i match di Inter e Milan questa sera è il Napoli di Luciano Spalletti ad essere impegnato negli Ottavi di finale di Champions League. Il club partenopeo, autentico dominatore della Serie A, è impegnato in questi minuti nella sfida di ritorno contro i tedeschi dell’Eintracht Francoforte. Il 2 a 0 dell’andata mette quasi al sicuro la formazione di Spalletti che sembra pronta a fare la storia.

Oltre ad un titolo che appare sempre più vicino il Napoli potrebbe questa sera raggiungere i Quarti di finale per la prima volta nella sua storia, numeri che fanno letteralmente sognare i tifosi azzurri. Nel primo tempo del match europeo il club azzurro ha controllato la sfida, ha sofferto anche il giusto ed è passata in vantaggio grazie al solito Victor Osimhen, ben innescato da Matteo Politano. Il nigeriano ha firmato poi la doppietta a inizio ripresa.

Il centravanti nigeriano è capocannoniere della Serie A ed anche in Europa sta dando un grande apporto al suo club. Il Napoli vola e sogna grazie al suo bomber, che, in estate potrebbe ascoltare le sirene di mercato. Di questo e di tanto altro ha parlato il ds azzurro Cristiano Giuntoli, intervenuto ai microfoni di Amazon Prime nel prepartita del match.

Napoli, Giuntoli e le parole sul futuro dei big

Il direttore sportivo azzurro ha parlato del mercato e nello specifico del futuro di alcuni gioielli. Da Osimhen fino a Kim, in tanti verranno richiesti sul mercato ma il ds ha fatto chiarezza: “Kim, Kvaratskhelia ed Osimhen? Parliamo di ragazzi che hanno tanti anni di contratto e al momento non c’è l’esigenza. Magari approfondiremo questa estate”. Poi però la sentenza: “Il calcio è un mondo fatto di grandi motivazioni, noi eravamo consapevoli di fare una grande squadra e siamo sicuri di farlo anche in estate”.

Poi il dirigente ha rassicurato sul suo futuro e le parole non possono che far piacere al club partenopeo: “Ho un anno di contratto, mi trovo benissimo qui insieme alla mia famiglia. Non vedo perchè non dovrei restare”.