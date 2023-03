“Inaccettabile”: Napoli-Eintracht, la sentenza ufficiale è netta

A Napoli, dopo i drammatici scontri di oggi causati dai tifosi dell’Eintracht Francoforte, si chiedono decisioni ferme. Ecco le ultime.

Doveva essere la giornata dello scontro sportivo, in campo, tra Napoli e Eintracht Francoforte, e invece è stata quella degli scontri reali tra tifosi e polizia. Un antipasto indigesto, quello del ritorno degli ottavi di finale di Champions League di questa sera. La guerriglia vista a metà pomeriggio, quest’oggi a Piazza del Gesù, sta facendo molto discutere, e ovviamente c’è chi chiede provvedimenti significativi.

Oggi intorno alle 16.00 la situazione nella piazza napoletana è sfuggita di mano, con scontri tra tifosi e polizia, vetrine sfasciate e auto date alle fiamme. Una situazione surreale, accompagnata in questi giorni da polemiche dovute al divieto di trasferta ai tifosi tedeschi. Già nei giorni scorsi era stato chiaro che, divieto o meno, i fan dell’Eintracht sarebbero comunque scesi a Napoli.

Ieri, nel tardo pomeriggio, i primi gruppi erano stati visti in stazione a Salerno, spingendo le autorità napoletane a organizzare dei cordoni di polizia per riceverli nel capoluogo campano. Inutile dire che, però, fin da ieri sera si sono iniziate ad avvertire delle tensioni, che alla fine hanno portato ai drammatici fatti di oggi. In serata, il sindaco Gaetano Manfredi ha voluto incontrare allora l’ambasciatore tedesco Viktor Elbling.

“Inaccettabile”: il sindaco di Napoli condanna gli scontri prima della partita

È il sito de ‘Il Mattino’ a riportare alcune delle parole tra il primo cittadino di Napoli e l’ambasciatore tedesco, avvenuto poco fa a Palazzo San Giacomo. Il sindaco Manfredi ha definito “inaccettabili” le scene di devastazione avvenute oggi in città, condannando fermamente questi “atti inqualificabili”. “Napoli e i napoletani non meritano di subire gravi danni materiali, morali e d’immagine” come quelli visti quest’oggi, ha detto.

Il sindaco del capoluogo campano ha ricordato, nelle sue dichiarazioni, come i rapporti con la Germania siano storicamente cordiali e di amicizia. L’incontro avvenuto oggi con l’ambasciatore Elbling è servito proprio per dimostrare la vicinanza politica tra i due paesi. “Condanniamo insieme questi atti di violenza – ha continuato Manfredi – e ribadiamo il forte legame tra Napoli e la Germania”.