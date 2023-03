Scontri tifosi Napoli-Eintracht, la notizia fa scattare l’allerta

Massima allerta in vista di Napoli-Eintracht: la notizia fa scattare il timore tra i tifosi azzurri, ecco svelato tutto.

Il doppio e duro provvedimento della Prefettura di Napoli era stato chiaro: niente trasferta in Campania per i tifosi dell’Eintracht Francoforte. Una decisione che è stata accolta con tanto malcontento e tanto clamore dalla stampa e dalla società tedesca, anche se poi è finita con l’essere accolta e coadiuvata anche dalla sentenza del TAR. Dopotutto i precedenti erano troppi per essere ignorati. E i rischi, in una serata del genere, erano assolutamente da evitare.

Eppure, la massima allerta è ancora in vigore tra le Forze dell’Ordine. Il piano di sicurezza pubblica nella città di Napoli resta di altissimo profilo, visto il timore della Prefettura di dover comunque far fronte ad una ‘invasione’ tedesca. Come raccolto dalle fonti interne della DIGOS e paventato già negli scorsi giorni, alcune delle frange più violente del tifo di casa Eintracht erano comunque attese in città. Anche e soprattutto per protestare contro il divieto di trasferta impostogli dalle autorità italiane. E per tenere fede alle ‘promesse’ fatte agli ultras azzurri in occasione dell’andata.

Massima allerta Napoli: 400 tifosi dell’Eintracht sono in viaggio verso la città, c’è la notizia

Timore prima fondato e poi confermato. Secondo quanto riportato da ‘SerieANews.com’, all’incirca 400 tifosi dell’Eintracht Francoforte sono stati avvistati nei pressi di Salerno in viaggio verso la città di Napoli. Si attende, dunque, l’arrivo di questi ultimi nel tardo pomeriggio o nella prima serata di oggi. Le Forze dell’Ordine dovranno intensificare il proprio lavoro di controllo e di filtraggio, così da evitare collisioni pericolose tra gli ultras napoletani e quelli tedeschi.

Soprattutto dovranno evitare che gli ultras di casa Eintracht possano arrecare qualsiasi problema alla quiete e all’ordine pubblico. Dopotutto, persino il Napoli Calcio era sceso in campo nella giornata di oggi per prevenire qualsiasi tensione o rischio di scontro tra le due tifoserie, con il video-messaggio distensivo di Capitan Giovanni Di Lorenzo diretto a tutti i tifosi partenopei.