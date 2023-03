😱 Napoli gelato, è successo in piena notte: De Laurentiis ora trema

Il Napoli è altamente preoccupato per quanto accaduto durante l’ultima notte e si teme che ciò possa verificarsi di nuovo nel corso della giornata.

Una notte difficile e decisamente antisportiva. Ciò che più si temeva in città in occasione di Napoli-Eintracht Francoforte si è verificato. Gli ultras delle due tifoserie si sono scontrati la scorsa sera in città, mentre i tifosi tedeschi si dirigevano all’Hotel Royal Continental, scortati dalla Polizia, che li ha condotti fino alla struttura a bordo dei pullman ANM.

Non è servito a molto l’appello dei reciproci club, fra i quali quello del capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo, che ci aveva messo la faccia attraverso un video social condiviso dal Napoli, invitando i tifosi a stare lontano dai tafferugli e pensare soltanto a godere di una notte che può essere storica: “Come vostro capitano vi chiedo dunque di non cadere in provocazioni, cerchiamo di rendere la giornata di domani una giornata di festa”.

Intorno alle 18:00 del pomeriggio di martedì, una moltitudine di sostenitori tedeschi sono giunti presso la Stazione Centrale di Napoli. Un flusso controllato dalle forze dell’ordine in assetto anti-sommossa, ma ciò non è servito a molto. Gli animi erano già molto nervosi, d’altronde la Prefettura di Napoli ha imposto il divieto di trasferta ai sostenitori del Francoforte, residenti nella città.

Napoli-Eintracht Francoforte, scontri fra tifosi nella notte: la ricostruzione

Gli ultras del Napoli hanno considerato l’arrivo dei loro rivali come una provocazione, considerato anche il mancato rispetto di quanto stabilito e hanno teso un agguato ai tedeschi. Hanno atteso nascosti il passaggio dei pullman e, appena si sono avvicinati, sebbene scortati dalla Polizia ma con questa abbastanza lontana da non poter osservare nel dettaglio, gli ultras azzurri si sono avventati contro le vetture.

Da lì l’esplosione di fuochi artificiali contro i finestrini dei pullman. Alcune testate giornalistiche tedesche riferiscono anche di un’aggressione ai danni di quattro tifosi dalla Germania da parte di persone incappucciate. A riguardo però ancora non ci sono state conferme ufficiali. La situazione è comunque molto delicata e l’attenzione sarà massima, come già previsto, anche a causa dei precedenti scontri avvenuti qualche settimana fa in occasione del match d’andata proprio nella città tedesca.