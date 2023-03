😍 Napoli, Giuntoli fa sognare: l’annuncio in diretta è una manna

Il direttore sportivo toscano del Napoli ha parlato del suo futuro nel corso del suo intervento prepartita ai microfoni di ‘Amazon Prime Video’

A pochi minuti dal calcio d’inizio della gara con l’Eintracht Francoforte ha parlato Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo del Napoli, uno dei grandi artefici dello spettacolare percorso compiuto fino a questo momento dalla formazione di Luciano Spalletti, tra le altre cose, ha parlato del suo futuro.

Il ds fiorentino √® arrivato nella citt√† partenopea nel 2015, proveniente dal Carpi, club con il quale aveva lavorato per sei anni. I frutti del suo percorso napoletano sono tangibili pi√Ļ che mai dopo un calciomercato estivo che pochi mesi fa ha trasformato il volto della squadra azzurra. Con ancora un anno di contratto, sono per√≤ cominciati i rumors intorno alla sua figura. Giuntoli ne ha parlato nel corso del suo intervento su ‚ÄėAmazon Prime Video‚Äô.

Napoli, Giuntoli non ha dubbi sul suo futuro: ‚ÄúSto bene qui, non vedo perch√© non dovrei restare‚ÄĚ

Il direttore sportivo fiorentino non si √® tirato indietro davanti alle domande insidiose presentate dall‚Äôintervistatrice di turno. A proposito delle voci che lo vorrebbero via da Napoli, Giuntoli ha risposto senza lasciare spazio ad alcun dubbio e in maniera molto pi√Ļ perentoria rispetto a quanto fatto nei precedenti quesiti con cui √® stato incalzato.

‚ÄúVia da Napoli? Sono qui da otto anni e sia io sia la mia famiglia stiamo benissimo in questa citt√†. Ho ancora un anno di contratto con il club. Non vedo perch√© non dovrei immaginarmi ancora qui‚ÄĚ, ha replicato il diesse toscano, allontanando le voci che nei mesi scorsi lo hanno accostato in maniera particolare alla Juventus.

Parole che rincuorano in chiave futura tutti i tifosi azzurri. Giuntoli ha ancora voglia di Napoli. Prima di pensare al futuro tuttavia, in casa partenopea, c’è il desiderio di gustarsi il presente perché può regalare ancora grandi soddisfazioni a tutto l’ambiente, galvanizzato da un’annata fino a questo momento magica e indelebile.