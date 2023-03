🤩 Napoli nella storia, ora è ufficiale: Spalletti c’è riuscito

Il Napoli di Luciano Spalletti sta vivendo una stagione a dir poco straordinaria. Gara dopo gara i numeri degli azzurri sono pazzeschi.

Nella serata odierna si sono ufficialmente conclusi gli Ottavi di finale di Champions League. Il Napoli e il Real Madrid sono le ultime due qualificate ed il quadro per i Quarti di finale è ufficialmente definito. Dopo aver vinto all’andata il club allenato da Luciano Spalletti si è confermato anche al ritorno ed ha lasciato poco più che le briciole ai tedeschi dell’Eintracht Francoforte.

Ancora una volta è Victor Osimhen il protagonista della serata, autore di una doppietta e di una prestazione maiuscola. Dopo un primo tempo in leggero affanno gli azzurri hanno trovato la rete, che, ha chiuso la pratica qualificazione, con un colpo di testa di Osimhen. Il nigeriano ha staccato in maniera imperiosa, lasciando di sasso tutti gli avversari.

Questa serata resta comunque storica per il club azzurro. Oltre ad uno scudetto ormai davvero ad un passo il Napoli ha ottenuto il pass per i Quarti di finale di Champions League, un risultato mai raggiunto nel corso della sua storia. Non c’era riuscito il Napoli di Maradona, ma c’è riuscita la squadra di Kvaratskhelia ed Osimhen e ora i tifosi possono sognare. Il Napoli è tra le prime otto squadre d’Europa, un risultato che non era mai successo.

Napoli-Eintracht, dominio totale degli azzurri

Anche il secondo tempo, per la cronaca, è continuato sulla scia del primo tempo e gli azzurri hanno subito siglato il 2 a 0. Un azione spettacolare nata da Kvaratskhelia e continuata con Politano che regala il secondo assist di giornata ad Osimhen. Il tris degli azzurri arriva poco dopo su calcio di rigore, per un ingenuo fallo sugli azzurri e Zielinski abile a chiudere i giochi, testimoniando la grande giornata del club partenopeo.

Quello che è certo è però che il Napoli è tra le prime otto squadre in Europa ed ora i tifosi possono sognare anche qualcosa di più grande. De Laurentiis intanto ha portato la squadra partenopea al miglior risultato della sua storia.