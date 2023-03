Napoli, hai l’Europa al tuo cospetto: la gioia in Champions è doppia

Dopo la vittoria sul campo arriva anche il dato che certifica lo straordinario momento del Napoli di Luciano Spalletti.

Dopo la vittoria per 2-0 in terra tedesca è arrivato un successo per 3-0 tra le mura amiche del Diego Armando Maradona. Il Napoli batte l’Eintracht Francoforte con il risultato complessivo di 5-0 e approda, per la prima volta nella sua storia ai quarti di finale della massima competizione continentale.

Un risultato che nemmeno il Napoli di Maradona, nell’allora Coppa dei Campioni, era riuscito ad ottenere. Nelle uniche due partecipazioni del Napoli degli anni ’80, per format della competizione per forza dopo la vittoria del titolo nazionale, gli azzurri si fermarono prima dei quarti, rispettivamente contro il Real Madrid nella stagione 1987/88 e contro lo Spartak Mosca nel 1990/91. Adesso, a più di 30 anni da quel Napoli, e dopo diverse uscite agli ottavi nelle ultime edizioni della Champions League, è arrivata la tanto agognata qualificazione ai quarti.

Ed è arrivata in un modo che ha visto gli azzurri giocare da protagonisti sia nel girone di qualificazione, concluso al primo posto davanti al Liverpool e all’Ajax, sia appunto nel match contro l’Eintracht Francoforte, squadra che qualche mese fa ha trionfato in Europa League. Prestazioni certificate anche dalla Top 11 della UEFA che incorona, per questa settimana di Champions League, ben 5 azzurri nei migliori undici della due giorni.

Napoli, ben 5 calciatori nella Top 11 della Champions League di questa settimana

Diogo Costa del Porto, nonostante l’eliminazione dei suoi per mano dell’Inter ottiene il posto come portiere della Top 11. La difesa però è quasi tutta di marca partenopea. Infatti solo Akanji del Manchester City non fa parte della squadra di Luciano Spalletti. Per il resto il quartetto è composto dai due terzini Mario Rui e Di Lorenzo e dal centrale Kim.

Centrocampo in cui trova invece spazio Piotr Zielinski al fianco di Calhanoglu dell’Inter e di De Bruyne del Manchester City. In attacco non poteva mancare Victor Osimhen, autore anche ieri sera di una prestazione superlativa. Reparto offensivo condiviso con il Pallone d’Oro Karim Benzema e con il recordman Erling Haaland.