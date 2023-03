Occhio Napoli, lo scenario è disastroso: rischio forte per Spalletti

Il Napoli può trovarsi di fronte a uno scenario quasi disastroso in Champions League, con Luciano Spalletti che fa i dovuti scongiuri

La vittoria contro l’Eintracht Francoforte, ha permesso al Napoli di approdare ai quarti di finale di Champions League. Una qualificazione mai realmente in discussione, se non per i primi dieci minuti della prima partita. Poi solo azzurro per 180′, con ben cinque gol segnati e zero subiti. Una dimostrazione di forza straordinaria per quella che da molti tifosi e addetti ai lavori è considerata una vera e propria macchina da guerra.

Il Napoli attende di sapere chi verrà fuori dall’urna di Nyon, con i sorteggi che decreteranno sia l’avversaria dei quarti di finale, sia la possibile avversaria della semifinale. Una notizia che permetterà anche qualche piccolo calcolo per le prossime settimane, anche in base alle date. Ma per adesso Spalletti non ci pensa, la testa è senza dubbio al Torino, l’ultima partita prima della sosta. Poi un po’ di riposo, più mentale che fisico visti i tanti giocatori del Napoli convocati dalle nazionali.

Attento Napoli, tre diffidati in Champions League

I cartellini gialli si azzereranno dopo i quarti di finale. Dunque, in caso di ammonizione all’andata, sono tre i giocatori che salterebbero il ritorno in casa Napoli: Juan Jesus, Min-Jae Kim e Politano. Una situazione da monitorare con attenzione, con il difensore sudcoreano che è un titolarissimo è che, tra l’altro, è diffidato anche in campionato e dopo il Torino, la squadra di Spalletti riceverà il Milan allo stadio Maradona. Tornando alla Champions, Juan Jesus non è un titolare, mentre Politano si gioca sempre il posto nell’undici con Lozano.

Restano comunque tre rischi importanti, soprattutto arrivando a questo punto. Il Napoli con Kim ha trovato una vera e propria colonna della difesa, mentre Politano si sta riprendendo dopo un periodo di forma opaco. L’esterno offensivo ha anche fornito un grande assist per il gol momentaneo dell’1-0 di Osimhen contro l’Eintracht. Insomma, non resta che aspettare quale sarà l’avversaria dei partenopei.