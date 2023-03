Scontri Napoli-Eintracht, scende in campo Abodi: la stoccata a Ceferin

Anche il Ministro dello Sport prende parola dopo quanto accaduto a Napoli: che stoccata al numero uno UEFA Ceferin.

Come era logico immaginare, quanto accaduto a Napoli ieri, con gli atti di vandalismo dei tifosi dell’Eintracht Francoforte susseguiti agli scontri con i tifosi locali, avrebbe generato una cosa lunga. Dopo le dichiarazioni del mondo sportivo ed istituzionale tra ieri e questa mattina, anche il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha preso parola.

Il Ministro non ha risparmiato una dura stoccata a Ceferin. Il presidente della UEFA si era infatti schierato apertamente a favore della trasferta per i tifosi dell’Eintracht. Una trasferta che in un primo momento era stata vietata. Successivamente un primo ricorso era stato accolto, ma una nuova ordinanza aveva ristretto il divieto solo ai residenti a Francoforte. Una cosa che, almeno stando a quanto accaduto ieri sera, non è servito a molto, visto che comunque 600 tedeschi (uniti a qualche centinaio di atalantini) hanno comunque raggiunto la città di Napoli.

A quel punto il nuovo piano di ordine pubblico che puntava a contenere i tifosi tedeschi non ha funzionato e si è arrivati agli scontri e alle immagini che hanno fatto il giro del mondo. Come detto il Ministro dello Sport Abodi difende l’operato del suo governo, e in particolare del Ministro dell’Interno Piantedosi. mentre critica le interferenze da parte della UEFA e di Ceferin.

Scontri a Napoli, il Ministro dello Sport: “Ceferin avrebbe dovuto rispettare i ruoli.”

“Sono rimasto sorpreso dalle dichiarazioni di Ceferin sulla questione della sicurezza, soprattutto considerando quanto fosse grave e prevedibile la situazione.” ha dichiarato il Ministro Abodi ai microfoni di Sky Sport. “Ero completamente in accordo con il Ministro Piantedosi e con le scelte fatte”.

Il Ministro ha poi continuato: “Credo fermamente nella differenza di ruoli e nella necessità di rispettare le competenze e le responsabilità di ciascuno. È fondamentale collaborare e lavorare insieme per garantire la sicurezza degli eventi sportivi, ma allo stesso tempo è importante evitare di interferire nelle decisioni altrui. Per questo ho avuto l’impressione che le dichiarazioni di Ceferin siano state un autogol.”