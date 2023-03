“Voglio di più…”: Napoli, il bomber svela tutto e spiazza i tifosi

Belle parole quelle spese da Giovanni Simeone in merito al sogno Champions League del Napoli. L’argentino ha fame e grinta e non lo nasconde.

Il Napoli si gode la straordinaria vittoria contro l’Eintracht Francoforte. La gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, vinta dal Napoli per 3-0, è la ciliegina sulla torta di una stagione finora entusiasmante sia dal punto di vista dei risultati che delle emozioni.

La qualificazione ai quarti di finale di Champions League è un traguardo storico, in un Napoli che in qualche modo, di partita in partita, sembra dimostrare che il meglio deve ancora venire.

Chissà chi dovrà affrontare nel prossimo turno. Chiunque sarà, dovrà temere il Napoli ed i suoi campioni. Osimhen e Kvaratskhelia sembrano indomabili, Di Lorenzo è un computer, Kim e Rrahmani due mura difensive.

Ma il vantaggio del Napoli sta soprattutto nel gruppo, che va oltre i singoli giocatori. Ed è qui che fanno la differenza. Fino ad oggi gli uomini partiti dalla panchina non hanno mai sfigurato, anzi, se possibile hanno contribuito alle vittorie, seppur con le dovute proporzioni, in egual modo.

Uno su tutti Giovanni Simeone, che alla sua prima stagione in un top club, sta dimostrando di saperci stare.

Quest’anno ha segnato 8 reti in 21 presenze totali, che oltre ad essere un numero elevato se si considera che non è un titolare, hanno anche un valore immenso. La sua rete all’esordio europei contro il Liverpool, o il suo gol vittoria contro il Milan, sono soltanto due delle reti che l’argentino, fresco di convocazione in nazionale, ha segnato.

Simeone, il sogno Champions League del Napoli

Il giorno dopo la straordinaria vittoria del Napoli, Simeone e Raspadori hanno preso parte all’incontro, con la stampa, di avvicinamento verso il ritiro di Dimaro insieme con Val di Sole e Trentino.

Belle le parole spese da Simeone in merito alla vittoria di ieri ed al percorso europeo del Napoli.

“Dobbiamo alimentare sempre il sogno Champions League. Volevo arrivare qui fin da piccolo e ora mi sto godendo il momento. Ci impegniamo molto e abbiamo l’entusiasmo giusto. I sogni vanno alimentati quotidianamente. La Champions League è sempre stato uno di loro, e ora che posso giocarla, voglio di più“, ha dichiarato Giovanni Simeone.

Parole importanti quelle dell’argentino, che dimostrano la fame e la grinta che lui ed il Napoli hanno ogni volta che scendono in campo.