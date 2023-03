😡 “Dovrei tirargli le orecchie…”: Napoli, frecciata durissima a Spalletti

L’opinionista ce l’ha con l’allenatore del Napoli: il motivo del suo rammarico √® concentrato al mese di gennaio, il suo pensiero √® pesante

Nel corso di ‚ÄėForza Napoli Sempre‚Äô, trasmissione radiofonica condotta da Gianluca Gifuni sulle frequenze di ‚ÄėRadio Marte‚Äô, ha preso la parola il dirigente ed opinionista Enrico Fedele. L‚Äôex agente di Fabio Cannavaro ha vuotato il sacco e spiegato il motivo per il quale √® profondamente rammaricato.

Fedele si è mostrato incontentabile e la sua critica ha messo nel mirino Luciano Spalletti, tecnico capace di plasmare un Napoli incontenibile in questa stagione. Nonostante ciò, la riflessione dell’opinionista si spinge su di una nota dolente. Fedele ha approfondito anche i motivi di questa sua insofferenza.

Napoli, Fedele vuole ‚Äútirare le orecchie‚ÄĚ a Spalletti: ‚ÄúSarebbe potuto essere l‚Äôanno del triplete‚ÄĚ

L‚Äôopinionista Enrico Fedele durante ‚ÄėForza Napoli Sempre‚Äô ha spiegato la ragione per cui ha un pizzico di risentimento nei confronti di Luciano Spalletti. E questa √® da ricercare nella precoce eliminazione dalla Coppa Italia. I partenopei, infatti, sono stati eliminati dalla Cremonese negli ottavi di finale della competizione.

‚ÄúCredo che questo sia l‚Äôanno del Napoli. Dovrei tirare le orecchie a Spalletti per l‚Äôeliminazione dalla Coppa Italia perch√© sarebbe potuto essere l‚Äôanno del triplete‚ÄĚ, ha detto Fedele. L‚Äôopinionista si √® poi sbilanciato ulteriormente dopo l‚Äôesito dei sorteggi della Champions League, che hanno abbinato gli azzurri al Milan nei quarti di finale e alla vincente di Inter-Benfica in semifinale.

‚ÄúSto gi√† andando a prenotare il viaggio per Istanbul perch√© il Napoli √® gi√† in finale. Gli anni sono segnati. Nella partita secca potremmo cavarcela pure con Bayern Monaco, Manchester City e Real Madrid perch√© le gare in novanta minuti possono essere condizionate da vari episodi. In finale preferirei per√≤ il City perch√© tenta sempre di imporre il suo gioco e con un Napoli senza paura ne uscirebbe fuori una partita in cui pu√≤ succedere davvero di tutto‚ÄĚ, ha poi concluso Fedele.