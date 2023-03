Napoli, pronto il cambio data per la partita: la notizia sorprende la piazza

La stagione del Napoli di Luciano Spalletti sta assumendo contorni storici. C’è grande curiosità per questi ultimi mesi.

Il Napoli di Luciano Spalletti è sempre più vicino alla vittoria del terzo storico scudetto, un trofeo che manca da ben 33 storici anni. La cavalcata del club azzurro è stata finora sensazionale, il Napoli ha stupito tutti e ha dato un enorme gap a tutte le sue avversarie. Il lavoro della società è stato straordinario e il monte ingaggi del club partenopeo mostra che si può vincere con le idee e non solo con i soldi.

Il colpo Kvicha Kvaratskhelia è stato il vero colpo di questa sessione di calciomercato, il giocatore insieme a Kim e allo stesso Simeone, è arrivato a cifre inferiori rispetto al suo attuale valore e il Napoli ne sta beneficiando. Il club azzurro vola in serie A ma sogna anche in Champions League dove affronterà ai Quarti di finale il Milan campione d’Italia in carica di Stefano Pioli.

Il tabellone del club partenopeo non è proibitivo ed in caso di qualificazione il Napoli attende la vincente tra Inter e Benfica. Due potenziali derby ma un calendario sicuramente meno proibitivo delle aspettative con Spalletti che ha evitato il doppio confronto con club forti come Bayern Monaco, Real Madrid o Manchester City. Senza dubbio gli impegni di Champions League potrebbero rivoluzionare il calendario del club partenopeo.

Napoli, la lega valuta il cambio data per due match

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport gli impegni in Champions delle tre italiane potrebbero rivoluzionare il campionato e questo dovrebbe di conseguenza toccare anche il Napoli. Il club partenopeo potrebbe avere l’anticipo di due suoi impegni nel corso del campionato. La rosea sottolinea che tutto verrà deciso nella giornata di martedi’.

La Lega calcio annuncerà i cambiamenti nel calendario sia per la trentesima che per la trentaquattresima giornata di campionato. Si cercano i giusti incastri ma per quel che riguarda il Napoli dovrebbero essere spostati i match contro Lecce e Verona, probabilmente anticipati di qualche ora o di un giorno.