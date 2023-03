“Non facciamo paragoni…”: l’ex Milan commenta Kim e spiazza tutti

Il Napoli ed il Milan si sfideranno ai quarti di Champions League. L’ex rossonero ha commentato il cammino del difensore azzurro Kim…

Il sorteggio ha detto Milan per il Napoli di Spalletti. La squadra azzurra aspettava con ansia il responso dell’urna di Nyon, che ha messo di fronte due squadre italiane ai quarti di Champions League. I partenopei hanno evitati colossi del calibro di Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester City, o anche variabili impazzite come Benfica e Chelsea. Eppure, Luciano Spalletti non è stato così contento del risultato del sorteggio, come emerso dalle dichiarazioni dell’allenatore ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’.

“Milan? Avrei preferito non incontrare le italiane”, ha detto l’allenatore del Napoli ai microfoni della radio ufficiale. “Solo gli incompetenti parlano di un buon sorteggio. Il Milan è la Champions League e solo Maldini ne ha vinte cinque”, ha ancora detto Spalletti. Insomma, la pressione sugli azzurri si fa molto pesante ed è chiaro che compito dell’allenatore sarà anche quello di scrollarsi da dosso proprio il peso delle aspettative, anche perchè la squadra in campionato ha un vantaggio più che importante su quella di Stefano Pioli.

Napoli-Milan, Baresi commenta il sorteggio: la battuta su Kim…

A commentare il sorteggio, chiamare, è stato anche l’ambiente rossonero. Presente a Nyon c’era Franco Baresi, che ai microfoni di ‘Sky Sport’ si è soffermato proprio sull’esito delle urne. “Siamo contenti di essere arrivati fino a qui. Abbiamo fatto bene finora, la Champions dà grandi stimoli”, ha detto Baresi. “Abbiamo grande rispetto del Napoli e lo affronteremo nel migliori dei modi”, ha detto ancora l’ex difensore rossonero, oggi vicepresidente onorario del Milan”. Consapevoli che loro stanno facendo molto bene, ma che anche che noi possiamo fare bene”, le sue parole.

Poi Baresi è stato anche interrogato sulla stagione di Kim: Paolo Condò, dallo studio di ‘Sky Sport’, ha posto l’attenzione in particolare su un’azione del difensore coreano, in riparte ed arrivato al tiro dopo una cavalcata di ‘sfondamento’. Condò ha chiesto se non siano queste caratteristiche paragonabili a quelle che aveva proprio Baresi quando giocava.

“Non facciamo paragoni“, ha detto Baresi in diretta. “E’ stato un grande acquisto, così come Kvara, sono stati due innesti fondamentali. Kim sta facendo un grande campionato”, le parole del rossonero.