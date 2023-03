Napoli, il sorteggio ha detto Milan: il commento di Spalletti spiazza tutti

Dopo che il suo Napoli ha pescato il Milan ai quarti di Champions League, Luciano Spalletti ha rilasciato un commento che ha spiazzato tutti.

Dopo aver battuto sabato sera l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in campionato, il Napoli di Luciano Spalletti ha vinto anche in Champions League. I partenopei, infatti, hanno battuto mercoledì scorso l’Eintracht di Francoforte nel match di ritorno dell’ottavo di finale della massima competizione europea per club.

Il Napoli, visto il risultato di 0-2 ottenuto a febbraio in Germania nella gara di febbraio, era di fatto già vicinissimo ai quarti di finale, ma non ha comunque sottovalutato la gara dello Stadio Diego Armando contro l’Eintracht di Francoforte di Oliver Glasner. Il team campano, infatti, ha vinto nettamente con la doppietta siglata da Victor Osimhen ed il rigore realizzato da Piotr Zielinski.

Con il successo contro la squadra tedesca, gli azzurri hanno raggiunto un traguardo storico. Il Napoli, infatti, non era mai riuscito a qualificarsi per i quarti di finale della Champions League. I partenopei hanno conosciuto anche i prossimi avversari in questa competizione: ovvero il Milan. L’urna di Nyon, di fatto, ha consegnato questa mattina questo derby di coppa. Proprio su questo sorteggio bisogna registrare delle importanti dichiarazioni da parte di Luciano Spalletti.

Napoli, Spalletti spiazza tutti: “Solo gli incompetenti parlano di buon sorteggio”

Il tecnico toscano, ai microfoni ufficiali di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, ha infatti commentato così la doppia sfida europea contro il Milan di Stefano Pioli: “Avrei preferito non incontrare squadre italiane e solo gli incompetenti parlano di un buon sorteggio. Il Milan è la Champions League e solo Paolo Maldini ne ha vinte 5”.

Luciano Spalletti ha poi continuato il suo intervento: “Contro l’Eintracht è stato un turno complicato, visto che tutti ti davano già per passato. Tutto questo, infatti, ti crea una tensione paurosa perché tutti te la danno per facile e poi diventa tutto complicato. La gioia è stata tanta perché abbiamo raggiunto il nostro obiettivo e poi quello che viene è ben accetto. Questa felicità durerà fino al prossimo turno, perché i nostri tifosi ne meritano altre di queste soddisfazioni”.