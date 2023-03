Champions, Baresi è netto: “Sapete che abbiamo in più del Napoli?”

Dopo i sorteggi dei quarti di finale di Champions League, Franco Baresi ha commentato la sfida tra il suo Milan ed il Napoli di Spalletti.

Dopo la vittoria in campionato contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il Napoli di Luciano Spalletti ha battuto anche l’Eintracht di Francoforte di Oliver Glasner. Gli azzurri, visto il risultato di 0-2 dell’andata, erano già con un piede e mezzo ai quarti di finale di Champions League.

Il Napoli anche nel match di ritorno dello Stadio Diego Armando Maradona ha dominato, considerando che ha battuto l’Eintracht di Francoforte con la doppietta realizzata da Victor Osimhen e dal gol segnato su calcio da rigore da Piotr Zielinski. Con questo successo contro i tedeschi, gli azzurri si sono qualificati per la prima volta nella storia ai quarti di finale della massima competizione europea per club.

Proprio in questi minuti, considerando che si sono appena conclusi i sorteggi a Nyon, il Napoli di Luciano Spalletti ha conosciuto il proprio avversario. Il team partenopeo, di fatto, sfiderà ai quarti di finale il Milan di Stefano Pioli. Proprio su questo derby tutto italiano bisogna registrare alcune dichiarazioni di Franco Baresi.

Sorteggi Champions, Franco Baresi: “Abbiamo più storia nelle competizioni europee rispetto al Napoli”

L’ex calciatore e bandiera rossonera ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali della ‘Mediaset’: “Il Napoli sarà un avversario difficile da sfidare, sta disputando un grandissimo campionato. Saranno delle partite molto aperte. La squadra di Luciano Spalletti sta dimostrando di essere superiore a tutti ma sapete bene che abbiamo più, ovvero la storia nelle coppe europee”.

Franco Baresi ha poi concluso il suo intervento: “Le gare in Europa sono molto particolari. Dovremo essere bravi ad alzare il livello a disputare tantissime partite. Cosa posso dire su Victor Osimhen? E’ un grande centravanti, riesce a segnare in tutti i modi. Dovremo cercare di tenerlo il più possibile lontano dall’area. Il Napoli riesce a creare più occasioni, ha qualità: c’è Kvaratskhelia sull’esterno, Lobotka e Zielinski. E’ una squadra da tenere in grande considerazione e siamo consapevoli delle loro qualità”.