Napoli-Milan, salti di gioia per De Laurentiis: succederà di nuovo

Il prossimo 2 aprile si disputerà la partita tra Napoli e Milan allo stadio Maradona e arriva una splendida notizia per De Laurentiis

Il Napoli ieri ha battuto l’Eintracht Francoforte 3-0, grazie alla doppietta di Victor Osimhen e il gol su rigore di Piotr Zielinski. Un risultato che, in virtù dello 0-2 dell’andata, ha permesso ai partenopei di andare ai quarti di finale di Champions League. Nemmeno con Maradona il Napoli era riuscito a raggiungere un risultato così di alto livello. E poi c’è il campionato, che la squadra di Luciano Spalletti vuole portarsi a casa il prima possibile. Sono diciotto i punti di vantaggio sull’Inter, attualmente seconda.

Domenica contro il Torino, il Napoli avrà la possibilità di allungare sulle inseguitrici. Al Meazza ci sarà la super sfida tra l’Inter e la Juventus, con i bianconeri che ad aprile scopriranno quale sarà l’esito del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI. I partenopei sono spinti anche da una marea di tifosi, che seguono la squadra sia in casa, sia in trasferta. E in merito a questo, c’è una splendida notizia per il Napoli in vista delle prossime partite.

Napoli-Milan, previsto un altro sold-out

Dopo la sfida al Torino, la Serie A come tutti i campionati una settimana di sosta. E poi si riprenderà la marcia senza interruzioni verso la fine della stagione. Alla ripresa, il Napoli affronterà il Milan allo stadio Maradona. La sfida dell’andata fu un grande spartiacque del campionato, con la vittoria dei partenopei con i gol di Politano su rigore e Simeone. Nel mezzo, il pareggio di Giroud. Una sfida che rievoca ricordi spettacolari nella mente dei tifosi, con le sfide a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 con Maradona e Van Basten.

Aurelio De Laurentiis, intanto, riceve un’altra bella notizia. Per Napoli-Milan è previsto un altro sold-out, con i biglietti polverizzati pochissime ore dopo l’uscita alle 15:00. Lunghe file alle ricevitorie per acquistare i tagliandi e anche ‘virtuali’ su TicketOne, Sono introvabili i biglietti soprattutto delle due Curve e dei Distinti Superiori.