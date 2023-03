“Meglio Lautaro!”: Napoli, dalla Premier l’annuncio che ‘boccia’ Osimhen

Lautaro Martinez meglio di Victor Osimhen? Le dichiarazioni arrivate dall’Inghilterra hanno spiazzato anche i tifosi del Napoli.

Victor Osimhen sta sorprendendo tutti settimana dopo settimane, di fatto rivelandosi uno dei leader del Napoli. La squadra azzurra è impegnata nella corsa Scudetto ma c’è grande attenzione anche sul discorso Champions. L’urna di Nyon ha detto Milan per i ragazzi di Luciano Spalletti, in un derby tutto italiano che di sicuro sarà molto interessante. Due allenatori particolari, che in Italia hanno ottenuti risultato importanti (Pioli lo scorso anno, Spalletti quest’anno). La stagione è ancora lunga e tutto può accadere: a Napoli c’è voglia di festeggiare ma anche consapevolezza che non si può dire gatto fino a quando non ce l’hai nel sacco.

Gli azzurri, di fatto, sono protagonisti di una stagione importante, grazie al lavoro fatto dall’allenatore, chiaramente, ma anche grazie a quello che è stato il rendimento di alcuni dei giocatori azzurri. Tra questi, come detto, non si può escludere proprio Osimhen, che a suon di gol sta trascinando il Napoli sempre di più. L’attaccante nigeriano, arrivato dal Lille due anni, non ha avuto subito un impatto positivo.

La piazza ha dovuto attenderlo, anche a causa di alcuni infortuni che l’hanno colpito nella prima fase della sua esperienza all’ombra del Vesuvio. Oggi, però, l’investimento importante fatto dal presidente Aurelio De Laurentiis sembra finalmente aver trovato grande concretezza anche sul campo, per la gioia della piazza partenopea.

Napoli, Lautaro meglio di Osimhen? L’ex Manchester sicuro

In casa Napoli si pensa anche al futuro. La possibilità di vincere il campionato e l’eventuale concretizzarsi di ciò potrebbe anche stravolgere gli equilibri. Ecco perchè in estate tutto potrebbe accadere, ed anche i tifosi aspettano di capire. Certo, le attenzioni su Osimhen non sono poche: tante squadre stanno monitorando il numero 9 azzurro, nella speranza di poter convincere il Napoli a lasciarlo partire.

Eppure, dall’Inghilterra (dove ci sono diversi estimatori di Osimhen) c’è chi non è poi così convinto che Victor sia l’attaccante ideale per la propria squadra. Parola di Paul Scholes, ex bandiera del Manchester United, che intervenuto ai microfoni di ‘BT sport’, ha parlato proprio dell’eventualità che i red devils vadano a tentare l’assalto per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante del Napoli.

“Credo che il nigeriano sia un grande giocatore, ma si adatterebbe meglio al Chelsea”, le parole di Scholes. “Lautaro invece sarebbe ideale per il calcio di Ten Hag nel Manchester United“, ha poi ammesso l’ex centrocampista.