Napoli, la notizia fa infuriare i tifosi: batosta in arrivo per gli azzurro?

Il Napoli si continua ad interrogare su quanto accaduto nel corso dell’ultimo match di Champions. Attenzione ora alla notizia che fa infuriare tutti: maxi-batosta in arrivo?

L’impresa è stata tanto storica quanto meritata. Il Napoli approda per la prima volta nella propria storia ai quarti di finale di Champions League e si prepara ad un cammino importante anche in Europa. Dinanzi avrà il Milan di Stefano Pioli, in una parte del tabellone decisamente alla portata di Luciano Spalletti e dei suoi ragazzi. I quali, in caso di un eventuale passaggio in semifinale, beccherebbero la vincente di Inter-Benfica.

Eppure, forte nella mente di tifosi, stampa ed istituzioni, c’è ancora la guerriglia che si è consumate tra le vie del centro cittadino di Napoli. Il surreale corte dei tifosi dell’Eintracht Francoforte ha messo a ferro e fuoco il cuore della city partenopea, generando più di qualche danno al patrimonio UNESCO del capoluogo campano. E generando più di qualche polemica, vista la scellerata ed insensata gestione che Prefettura, Questura e Ministero dell’Interno hanno inscenato per la questione Napoli-Eintracht.

Napoli, divieto di trasferta in Champions League contro il Milan? I tifosi si infuriano, ecco i dettagli

Adesso il rischio di una nuova stangata per il tifo partenopeo è concreto e fa già infuriare i tifosi, che si sentono vittima e non carnefice in questi ultimi avvenimenti di cronaca. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘Il Mattino’, l’Osservatorio del Viminale terrà i propri fari puntati sulla prossima gara di campionato tra Napoli e Milan. Questa sarà un test importante per verificare lo stato e i rischi per l’ordine pubblico, in vista poi del doppio confronto europeo.

Sul tavolo, infatti, ci sarebbe il serio pericolo di un duplice divieto di trasferta. Un divieto da imporre ai tifosi del Napoli in occasione della gara d’andata a San Siro, in programma il 12 aprile. E un divieto da imporre, poi, ai tifosi del Milan in occasione della gara di ritorno al Maradona, in programma il 18 aprile.