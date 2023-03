“Non ci penso”: Napoli, l’annuncio in diretta gela Giuntoli

È vero che il Napoli oggi è seguito e ammirato anche dai giocatori, eppure non tutti sono disposti a pensare già da ora al futuro: a Giuntoli è giunto un messaggio ben chiaro dal calciatore.

Sua è stata la seconda rete, quella allo scadere del primo tempo che ha portato l’Udinese ad affermarsi contro il Milan, in Friuli. L’opera, iniziata da Roberto Pereyra, l’ha poi portata a termine Ehizibue, segnando il definitivo 3-1, che ha vanificato il tentativo di Zlatan Ibrahimovic. Di chi parliamo? Di Beto ovviamente, del 25enne portoghese che sta affermandosi sempre di più con la casacca bianconera. L’Udinese vince e s’impunta con un giusto risultato, che spazza via i momenti d’incertezza di una stagione fatta di luci ma molte più ombre.

Fino a questa metà stagione, l’aiuto maggiore è arrivato proprio dal giocatore di Lisbona, il quale in 27 partite di campionato ha racimolato 9 gol e un assist, oltre a un altro di questi anche in Coppa Italia. Numeri che non lasciano indifferenti, se si considera comunque il valore globale della squadra nella quale milita.

Lo sa bene Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, che ha appuntato il nome del calciatore di origine guineane sul tuo taccuino. In attesa di capire gli sviluppi anche da parte dell’Udinese, lo Scouting azzurro osserva.

Napoli su Beto dell’Udinese: la risposta dell’attaccante in diretta

Ai microfoni di ‘SKY’ al termine della vittoria esaltante per 3-1 contro il Milan, Beto ha risposto anche in merito al suo futuro, commentando l’interesse del Napoli nei suoi riguardi: “Ad oggi non penso al futuro quindi nemmeno al calciomercato. Sono focalizzato su questa stagione e poi vedremo cosa accadrà. Se faccio una buona stagione dipende tutto dal presente e non di certo dal futuro”.

Proprio lui che guarda con ammirazione a Victor Osimhen potrebbe esserne il sostituto, qualora in estate l’attaccante nigeriano del Napoli si trasferisse altrove, leggi Premier League. L’incasso del Napoli sarebbe così elevato da consentire al club un investimento importante, ma in linea con i parametri di sempre non saranno fatte spese folli e non misurate. Pochi mesi fa la valutazione che l’Udinese faceva del suo portoghese era di circa 20 milioni di euro, ma la sensazione è che il dato sia già salito e possibilmente continuerà a farlo. La società di Aurelio De Laurentiis non potrà che fare ancora affidamento sul rapporto ottimo con la famiglia Pozzo e il suo appeal.