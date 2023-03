“Pronto per una nuova…”: Osimhen non parla del Napoli. Di che si tratta

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen diretto dopo il match vinto contro il Torino. Obiettivo chiaro, ma non si tratta degli azzurri.

La stagione di Victor Osimhen ha tutti i numeri per essere considerata strepitosa. L’attaccante nigeriano oggi è stato ancora una volta protagonista grazie ad una doppietta che, assieme al rigore di Kvaratskhelia e al gol di Ndombele, il quale comunque nasce da un suo spunto, stende il Torino e regala al Napoli altri tre punti preziosissimi.

Sono 21 le reti in 23 presene per l’attaccante nigeriano. E questo limitandoci solo alla Serie A. Se a questo ci aggiungiamo anche la Champions League ci troviamo di fronte ad un bomber che è già a quota 25 gol in stagione. Numeri che, al di là dei successi di squadra, certificano una crescita personale non indifferente, con Osimhen che ormai si candida a tutti gli effetti per essere uno dei principali bomber del continente europeo.

Non solo Napoli però, la mente di Osimhen è adesso concentrata anche verso la nazionale nigeriana. La Nigeria infatti sarà impegnata contro la Guinea Bissau per il match valido per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa prevista a gennaio 2024 in Costa d’Avorio. A renderlo chiaro è lo stesso calciatore attraverso un eloquente post su Instagram: “Un’altra vittoria. Pronto per il prossimo match contro la Guinea Bissau.”

Napoli, non solo Osimhen. Ben 16 calciatori impegnati con le Nazionali

Saranno ben 16 i calciatori del Napoli impegnati in giro per il mondo con le rispettive Nazionali. A parte Osimhen che come detto sarà impegnato con la Nigeria contro la Guinea Bissau, impegno anche per gli italiani Meret, Di Lorenzo e Politano impegnati nelle gare contro Inghilterra e Malta e valide per le qualificazioni ad EURO 2024.

Questi invece gli altri calciatori azzurri impegnati con le Nazionali: Anguissa con il Camerun; Bereszynski con la Polonia; Elmas con la Macedonia del Nord; Lobotka con la Slovacchia; Lozano con il Messico. Ostigard con la Norvegia; Rrahmani con il Kosovo; Kim con la Corea del Sud; Olivera con l’Uruguay; Kvaratskhelia con la Georgia; Simeone con l’Argentina e Zielinski con la Polonia.