😱 Napoli, tensione altissima: spunta un video che gela tutti

Napoli, dopo il match col Torino spunta un video che spiazza i tifosi. Tutti i dettagli

Torino-Napoli è stato un match senza storia. La straripante potenza degli azzurri ha travolto un Torino che, almeno nel primo tempo, è sembrato poter reggere il colpo. Nonostante le due reti, prima di Osimhen, e poi di Kvaratskhelia su rigore, ha avuto qualche occasione.

Il secondo tempo non ha lasciato scampo ai granata. Il secondo gol di Osimhen dopo pochi minuti dall’inizio della ripresa ha spezzato le gambe al Torino, che non è più riuscito a reagire.

Il gol del subentrato Ndombele ha chiuso il match al 68′ minuto. Un 4-0 che dimostra tutta la forza di questo Napoli, che travolge tutti, dall’Italia all’Europa.

La coppia d’attacco Osimhen-Kvaratskhelia non concede distrazioni di alcun tipo ad una difesa che non può nulla contro il fisico del nigeriano e la tecnica del georgiano.

Brutti i cori nei confronti del tifoso d’eccezione del Napoli

Aldilà del campo, ha colpito molto l’atmosfera allo stadio Olimpico. Tantissimi tifosi del Napoli presenti allo stadio, tanto da far sembrare il Torino la squadra fuori casa.

Situazione che ha spazientito molto i tifosi del Torino presenti allo stadio, che ad un certo punto hanno iniziato a prendere di mira un ospite d’eccezione. Presente sugli spalti c’era, infatti, Antonino Cannavacciuolo.

Il noto chef campano, infatti, vive in Piemonte (il suo ristorante “Villa Crespi” è vicino Torino).

Presente sulla tribuna granata insieme ai figli tifosissimi del Napoli, è stato oggetto di cori offensivi. Alcuni tifosi hanno iniziato ad insultarlo con cori di pessimo gusto.

Lo chef, però, non si è fatto intimorire. Dopo diversi minuti nei quali aver cercato di non reagire, si è spazientito al punto da alzarsi ed iniziare a rispondere a suon di “Venite qua” ai tifosi granata. Ecco il video della risposta di Cannavacciuolo.

Clima teso, dunque. Il Torino è in una posizione tranquilla in classifica, ma alcuni tifosi non riescono mai a godersi le partite, anche quando la propria squadra non da preoccupazioni. All’undicesimo posto, i granata sono a quasi 20 punti dalla zona retrocessione. Una situazione serena, quindi, quella del Torino.