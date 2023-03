Napoli, anche il Torino non può nulla: Osimhen inarrestabile!

Il Napoli mette ko il Torino in trasferta: un super Osimhen in coppia con uno stratosferico Kvaratskhelia fanno la differenza. Il risultato e i marcatori.

Il Napoli sbanca allo Stadio Olimpico Grande Torino contro la squadra di Ivan Juric. L’attacco azzurro ha messo in difficoltà anche la difesa granata, portando alla vittoria. Ecco il risultato e i marcatori.

Il Napoli, ancora una volta, ha dimostrato di essere un avversario temibile per chiunque. Anche contro il Torino ha infatti vinto in scioltezza. Complice un ottimo attacco composto da Kvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen (autore di una doppietta).

A metterci un punto finale è stato poi Taguy Ndombélé, che ha ripagato con la firma dell’ultimo gol la fiducia di Luciano Spalletti. Il risultato di 0-4 ha confermato ancora una volta la forza di questa squadra che guida in solitaria la classifica di Serie A.

Osimhen, Kvaratskhelia e Ndombélé mettono le ali al Napoli: che poker contro il Torino

A sbloccarla ci pensa Victor Osimhen al 9′ e lo stesso attaccante raddoppia al 51′, nella ripresa, complice una splendida giocata del super Kvicha Kvaratshelia. Il poker lo cala alla fine Tanguy Ndombélé al 68′. I granata non riescono ad evitare i quattro gol che portano il Napoli ancora più in alto in classifica di Serie A.

La squadra di Luciano Spalletti dimostra ancora una volta di non avere rivali. Ci prova Tony Sanabria ma non riesce a trovare il guizzo giusto per segnare almeno un gol. Note positive per i granata? Aver ritrovato Vlasic che però non riesce a incidere, nonostante una buona prestazione. Osimhen, Kvaratskhelia e Ndombélé ci mettono la firma e mettono le ali al club partenopeo.

Classifica Serie A

Napoli 71*, Inter 50, Lazio 49, Milan 48*, Roma 47, Atalanta 45*, Juventus 38, Udinese 38*, Torino 37*, Bologna 37*, Sassuolo 36*, Fiorentina 34*, Monza 34*, Empoli 28*, Lecce 27*, Salernitana 27*, Spezia 24*, Verona 19*, Sampdoria 15*, Cremonese 13*.

* una partita in più