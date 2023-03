Napoli, che notizia per De Laurentiis: gongola anche Spalletti

Bellissima notizia accoglie quest’oggi il Napoli e dà grande soddisfazione sia al presidente De Laurentiis ma anche al tecnico Luciano Spalletti per il futuro azzurro.

Grandissima gioia in campionato per il Napoli, prima che gli azzurri scendano in campo. A gioire più di tutti è il presidente Aurelio De Laurentiis insieme al direttore sportivo, Cristiano Giuntoli. Il motivo è semplice: per Alessandro Zanoli, 22enne difensore originario di Carpi e il cui cartellino è di proprietà del Napoli, ha segnato la sua prima rete in Serie A con la maglia della Sampdoria.

È accaduto in occasione della sfida che i blucerchiati hanno vinto contro l’Hellas Verona. Il calciatore dei partenopei ha siglato la rete conclusiva della partita al minuto 98, ovvero in pieno recupero. Zanoli ha risposto al vantaggio già procurato al 24′ e ribadito al 35′ dall’attaccante Manolo Gabbiadini, altra conoscenza proprio del Napoli. A nulla è valso il tentativo della squadra rivale di provare a cambiare le sorti della sfida, con il gol segnato da Faraoni all’88’.

Grandissima soddisfazione per il giovane Zanoli, il quale è rientrato nell’operazione che il Napoli ha concluso durante il mese di gennaio con la Sampdoria. Consapevole che, considerata la concorrenza, non avrebbe avuto spazio sufficiente a disposizione nella squadra di Spalletti, il Ds Giuntoli ha negoziato con i Doriani lo scambio che in contemporanea ha portato in azzurro Bereszynski.

Sampdoria-Verona 3-1, in gol anche Zanoli: esulta il Napoli

La rete di Zanoli per la Sampdoria rappresenta una grande gioia per il Napoli. Durante la prossima stagione, infatti, la società saprà di avere a disposizione un difensore molto più maturo e completo, il quale potrà rientrare con maggiore esperienza nelle gerarchie della squadra azzurra. D’altronde per un calciatore giovane avere davanti gerarchicamente Giovanni Di Lorenzo può rappresentare una fortuna perché da lui si può imparare ma anche un deficit, perché è impossibile sottrarre il posto al laterale italiano.

Tuttavia, proprio con questa ennesima prestazione in blucerchiato, Alessandro Zanoli si è guadagnato delle eccellenti pagelle. In pieno recupero contropiede della formazione di Stankovic con Jesé che porta palla e crossa al centro per Zanoli, che non fa altro che spingere la sfera in rete. È stato protagonista sulla corsia di destra delle propensioni offensive della sua squadra e ha cercato spesso la conclusione, fino a trovarla nel finale di gara con convinzione e personalità.