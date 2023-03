Napoli, i tifosi possono esultare: grandi notizie, anche De Laurentiis gongola

Mentre il Napoli di Luciano Spalletti è impegnato a Torino contro la formazione di Ivan Juric, arriva una notizia importante che rende soddisfatto anche il patron Aurelio De Laurentiis.

È difficile reggere il passo della formazione azzurra per qualsiasi avversaria. Il Napoli sta conducendo una stagione stellare, lasciando dietro di sé ciascun avversario grazie alla forza del collettivo e all’immenso talento dei singoli. Non si può di certo dire lo stesso per la formazione Primavera, guidata da mister Frustalupi. Il campionato degli azzurrini non è stato ad oggi del tutto soddisfacente, ma stanno giungendo risultati che fanno ben sperare per la salvezza.

Quest’oggi, infatti, presso il Centro Sportivo Bologna Football Club, il Napoli ha battuto i padroni di casa per 1-0, in occasione della 24esima giornata del campionato di categoria. Alla squadra azzurra sono bastati praticamente i primi 5′ del primo tempo per affermarsi. Su calcio d’angolo di Marchisano c’è stato stacco di Obaretin sul secondo palo e il gol.

Nel secondo tempo quindi il Napoli ha pensato a gestire il risultato, limitando la pressione avversaria. Quando mancavano gli ultimi cinque giri di lancette al triplice fischio, Boni ha calcio forte da lontano, colpendo però la traversa. Al 90esimo, infine, contropiede di Gioielli, il cui tentativo finisce sul palo.

Che gioia per il Napoli Primavera: battuto il Bologna, la salvezza è più vicina

La formazione azzurra è stata schierata come segue:

Napoli: Boffelli; Hysaj, Barba, Obaretin, Marchisano, Alastuey (74′ Bonavita), Gioielli, Acampa (80′ Giannini), Spavone (80′ Boni), Sahli (65′ Koffi); Pesce (65′ Rossi). All. Frustalupi

La classifica: Lecce 46, Frosinone 45, Roma 43, Torino 42, Fiorentina 42, Juventus 39, Sassuolo 39, Bologna 37, Inter 35, Empoli 33, Sampdoria 31, Cagliari 28, Napoli 27, Milan 27, Verona 26, Atalanta 24, Udinese 16, Cesena 8.

Per gli azzurrini si tratta di tre punti veramente fondamentali ed è la seconda vittoria consecutiva, dopo due sconfitte e un pareggio. Così la squadra di Frustalupi si porta 27 punti in quattordicesima posizione, in attesa anche di capire quale sarà il risultato dell’Atalanta terzultima.