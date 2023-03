Gattuso lascia i napoletani senza parole: la sentenza è netta

Il Napoli si gode il percorso straordinario e proprio di questo ha voluto parlare anche l’ex Gennaro Gattuso: le parole sul gruppo e sullo Scudetto.

Il Napoli ha vinto anche contro il Torino e ha allungato ancora di più in classifica sulle dirette concorrenti. Gli azzurri, di partita in partita, stanno consolidando il proprio posto in vetta alla classifica. E di questo ha parlato anche l’ex allenatore, Gennaro Gattuso.

In tanti stanno perciò parlando del Napoli e stanno elogiando questa squadra per ciò che sta compiendo tra campionato italiano di massima serie e Champions League.

Proprio di quanto dimostrato dal gruppo di Luciano Spalletti ha parlato anche l’ex tecnico, Gennaro Gattuso. Il suo pensiero su un giocatore in particolare e sullo Scudetto è stato netto.

Napoli, senti Gattuso: le sue parole su Osimhen, Kvaratskhelia e lo Scudetto ma non solo

Nel corso del programma ‘Radio Anch’io Lo Sport’, su ‘Radio Rai’, ha parlato così Rino Gattuso: “Dopo aver allenato Victor Osimhen a Napoli mi aspettavo questa esplosione. Anche perché è stato anche pagato tanto. Aveva fatto bene al Lille e devo dire che è stato molto bravo Giuntoli a farlo arrivare a Napoli e non è stato facile. Io l’ho perso per diversi mesi per situazioni extra campo e abbiamo sofferto la sua assenza. È velocissimo ed è molto tecnico, un giocatore incredibile”.

Ma il suo intervento non è finito qui. “Kvicha Kvaratskhelia? Sembra di rivedere Best – ha continuato. Fa delle cose incredibili, con una leggerezza incredibile. Il Napoli una squadra che mi entusiasma molto, che gioca un calcio da sogno”.

Poi le parole nette: “Questo Napoli però non è solo Victor Osimhen. C’è Lobotka, ad esempio, che con me non riusciva ad esprimersi al meglio. Se sarò presente a Napoli per festeggiare lo Scudetto? Io sono un tipo particolare. I meriti se li deve godere l’artefice e non mi piace festeggiare dove non ho fatto nulla. Sono contento perché ho allenato diversi giocatori che sono attualmente al Napoli. Sono orgoglioso di essere stato allenatore del Napoli”.