👏🏼 Torino-Napoli, euforia totale: centrati due record storici!

I record battuti dal Napoli sembrano non finire mai. Ne arrivano altri due, entrambi nella vittoria per 4-0 con il Torino.

Il Napoli di Luciano Spalletti non si ferma più. La vittoria della Juventus contro l’Inter proietta a +19 punti in classifica sulla Lazio seconda. L’Inter perdendo ieri sera rimane a 50 punti dietro i biancocelesti e a soli 2 punti dal Milan quarto in classifica.

Aldilà dei risultati, però, quello che risulta straordinario di questo stagione del Napoli, è il dominio sotto ogni punto di vista. Lo strapotere azzurro è sembrato finora incontrastato. Un gioco spettacolare, con interpreti spettacolari. 64 gol fatti e solo 16 subiti in 27 partite di campionato dimostrano la loro forza. Salvo due piccoli passi falsi, gli azzurri sembrano incontrastabili.

E in Champions League il discorso non cambia. Anche l’Europa si è accorta della forza del Napoli, qualificata per la prima volta ai quarti di finale di Champions League con delle prestazioni di una superiorità disarmante. Chissà se il Milan riuscirà a mettere in difficoltà gli azzurri nel tentativo di accedere ala semifinale contro, se batteranno a loro volta il Benfica, i cugini dell’Inter.

I numeri del Napoli non si limitano al collettivo. Sono le prestazioni dei singoli calciatori a fare la differenza. Lo straripante Victor Osimhen, 25 gol e 5 assist in 28 partite, e il geniale Kvaratskhelia, 14 gol e 16 assist in 30 partite, sono solo due dei campioni nella rosa azzurra.

Napoli, altri due record

E i record sembrano non finire mai. Oltre al record di gol consecutivi di Osimhen (8) e alla storica qualificazione ai quarti di finale di Champions League, ci sono da segnalare due record battuti ieri nel match con il Torino che testimoniano ancora una volta il dominio partenopeo.

La vittoria contro il Torino per 4-0, in un Olimpico che sembrava lo stadio di casa tanti i napoletani presenti sulle tribune, è la sesta trasferta consecutiva del Napoli senza subire gol. Come riportato da Opta, è la prima volta nella storia della Serie A per gli azzurri.

Inoltre, il Napoli non era mai rimasto imbattuto contro il Torino per ben 16 partite consecutive. Dati importanti, che dimostrano tutta la qualità del Napoli sia in attacco che in difesa.