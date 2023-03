😱 Il medico del Napoli spiazza tutti: è lui in persona ad averlo detto

Il Napoli sta generando grande entusiasmo tra i suoi tifosi e non solo: gli appassionati di calcio non possono che restare estasiati. Ecco la testimonianza.

Il Napoli sta conquistando proprio tutti, tifosi e non. A suon di gol e partite impeccabili, la squadra sta generando un grande entusiasmo in città e in generale in Italia. Ma non solamente: ogni appassionato di calcio non può non ammirare le imprese della squadra di Luciano Spalletti. È a questo proposito arrivata anche una testimonianza.

Il Napoli, di match in match, non sta lasciando spazio alle proprie avversarie. E ha in classifica di Serie A aumentato ulteriormente la distanza dalla seconda posizione attualmente occupata dalla Lazio dopo aver vinto contro il Torino.

Il Napoli è perciò in Serie A a 71 punti, in vetta, la Lazio a 52 punti e a seguire ci sono l’Inter a 50 e il Milan con 48. E così per la squadra di Luciano Spalletti il destino è tutta nelle proprie mani. Tanto in campionato quanto in Champions League. Nel frattempo è arrivata anche una testimonianza molto bella, direttamente da un membro appartenente allo staff del club. Le sue parole.

Napoli, tutto l’entusiasmo del dottor De Luca: “La Grande Bellezza!”

Il dottor Gennaro De Luca, appartenente al gruppo dello staff medico del Napoli, ha scritto pieno d’orgoglio tramite il proprio profilo ‘Instagram’: “Venendo allo stadio con il nostro autobus, ho notato una cosa diversa dal solito. Dei molti tifosi avversari incontrati, praticamente nessuno ha mostrato atteggiamento ostile e dito medio. Solo sorrisi e cellulari per fare foto“. Una testimonianza molto bella.

“Questa squadra – ha continuato il dottore – si sta guadagnando il rispetto e l’ammirazione di tutti. Siamo passati dal vecchio ‘Arrivano quei napoletani’ a ‘Papà, guarda, c’è il Napoli!’. È evidente: la GRANDE BELLEZZA sta conquistando tutti gli sportivi! Il cammino è ancora lungo, ma com’è bello godersi questo viaggio”.