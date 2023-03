Kim gelato, gli è stato riferito in diretta: napoletani increduli

Kim resta di sasso, succede dopo Torino-Napoli. I napoletani stentano a crederci.

La forza del Napoli è straripante. La vittoria di ieri contro il Torino per 4-0 dimostra il dominio azzurro.

Una partita dominata dagli uomini di Luciano Spalletti che, tranne in qualche occasione nel primo tempo, non sono mai sembrati a rischio.

Una squadra che sta giocando una stagione straordinaria, fatta di record su record.

La prima storica qualificazione ai quarti di finale di Champions League, i record di gol consecutivi di Osimhen, e la sesta trasferta consecutiva senza subire gol. Questi sono solo numeri rispetto alle emozioni che il Napoli regala ai tifosi ma anche agli addetti ai lavori. Una squadra divertente, appassionante, che gioca in modo meraviglioso al calcio.

Anche in Europa si sono accorti di questo Napoli, che non smette mai di stupire. tutti i top club europei stanno cercando di portare nelle rispettive città i campioni azzurri, Osimhen e Karatskhelia su tutti. Ma soprattutto gli addetti ai lavori hanno finalmente compreso la forza di questa squadra, che anche in Champions League sta dominando. L’ultima partita contro l’Eintracht Francoforte è stato un vero e proprio show.

Napoli, il giornalista non ha dubbi: deve ancora imparare

Oggi a CalcioNapoli 24 Live è intervenuto Francesco Marolda, giornalista sportivo, che ha parlato del mercato del Napoli.

“Ieri sono rimasto colpito, non tanto dai gol del Napoli, quanto dal modo con cui sono riusciti a trasformare la partita. Hanno reso facile una partita insidiosa trasmettendo serenità ai tifosi”, ha dichiarato. “Osimhen è uno dei centravanti più forti del mondo. La palla che recupera prima del gol di Ndombele è il simbolo di una squadra che non si ferma mai”, ha concluso.

Marolda ha poi continuato dicendo che il Napoli avendo la giusta consapevolezza, non ha paura di nessuno. “Kim è migliorato molto, sta iniziando a comprendere il nostro calcio, ma continuo a trovarlo più bravo lontano dall’area di rigore. Per me in area di rigore deve ancora imparare molto, spesso sbaglia dei fondamentali ed il Napoli a volte ha subito gol così”, ha concluso il giornalista.