😱 Mercato Napoli, colpaccio Champions in attacco: tifosi sorpresi

Il Napoli starebbe seriamente pensando di ingaggiare un nuovo attaccante: ecco i dettagli di questa operazione di mercato molto suggestiva.

Il presente del Napoli è molto roseo, ma intanto la dirigenza partenopea guarda già al prossimo futuro, soprattutto in ottica mercato. Una nuova intrigante indiscrezione rivela un obiettivo di Giuntoli che potrebbe far esaltare i tifosi in vista della prossima stagione. Il club partenopeo sarebbe infatti sulle tracce di un attaccante molto noto, che gradirebbe la destinazione italiana.

L’obiettivo del club partenopeo è chiaramente quello di mantenere alto il livello della rosa con acquisti mirati e non eccessivamente dispendiosi. Al momento, il fronte offensivo azzurro è decisamente completo, ma le cose potrebbero cambiare in estate. Infatti sembra molto probabile l’addio di Lozano, a causa anche del suo alto ingaggio e del contratto in scadenza nel 2024.

E poi, ovviamente, ci sono i tanti club interessati a Osimhen, uno dei quali potrebbe far arrivare a De Laurentiis un’offerta davvero irrinunciabile. In caso di partenza del nigeriano, il Napoli dovrebbe cercare una nuova punta centrale titolare, e nelle scorse settimane era emerso il nome di Kolo Muani. La punta francese non è però l’unico giocatore dell’Eintracht Francoforte che potrebbe fare al caso del Napoli.

Dall’Eintracht al Napoli: Giuntoli studia Santos Borré

Il sito ‘CalcioNapoli24’ ha appreso di un interesse del club campano per la punta colombiana Rafael Santos Borré, che rincambierebbe il sentimento. L’attaccante 27enne è emerso con il River Plate, e nell’estate del 2021 è arrivato a Francoforte a titolo gratuito. La sua prima annata in Germania è stata molto positiva, con 12 gol e 8 assist, e la conquista dell’Europa League.

Quest’anno, però, Santos Borré sta trovando meno spazio (appena 1.247 minuti tra tutte le competizioni), visto proprio l’arrivo di Kolo Muani, per cui starebbe pensando di cambiare aria. Difficile che possa diventare il nuovo titolare dell’attacco del Napoli, ma potrebbe prendere il posto eventualmente di Simeone, se il Cholito dovesse essere ceduto. Per assicurarsi il colombiano, i partenopei potrebbero dover spendere 12 milioni di euro.