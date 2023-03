🙄 Napoli, scelto il sostituto di Lozano: spunta un nome a sorpresa

Il Napoli ha scelto il calciatore che prenderà il posto di Hirving Lozano, qualora il messicano lasciasse la causa azzurra durante la prossima estate.

A più riprese in conferenza stampa mister Luciano Spalletti ha affermato che l’alternanza tra Hirving Lozano e Matteo Politano in attacco è dovuta alla grande qualità e la garanzia che entrambi i calciatori sono capaci di garantire, quando si accoppiano in fase offensiva a Kvaratskhelia e Osimhen, i due immancabili pilastri.

Tuttavia, al termine dell’attuale stagione sportiva gli equilibri potrebbero cambiare. Il contratto di Hirving Lozano con il Napoli andrà in scadenza a giugno 2024, ciò vuol dire che i prossimi mesi saranno decisivi per dare una direzione al futuro dell’ex PSV: al Napoli converrebbe ragionare su un possibile rinnovo oppure cercare delle offerte, che consentano al club di non perdere il messicano a parametro zero.

In attesa di capire anche quale sia effettivamente la volontà del calciatore e le mosse del suo entourage, il Ds Giuntoli insieme allo staff di calciomercato del Napoli studiano di già delle alternative per sostituire eventualmente Lozano.

Calciomercato Napoli, Giuntoli ha in mente due nomi per il post-Lozano

Il giornalista Raffaele Auriemma, intervenuto ai microfoni di ‘Radio CRC’ durante la trasmissione ‘Si Gonfia La Rete’, ha dichiarato: “Il Napoli, nonostante sia ancora in pieno corso la stagione sportiva, sta pianificando il futuro. La società ha già in mente come sostituire alcuni giocatori, qualora venissero ceduti. Se va via Osimhen, ad esempio, c’è Hojlud, dato che hanno simili caratteristiche. Se invece dovesse essere ceduto Lozano, Giuntoli ha adocchiato Laurientè e Isaksen”.

Sugli altri possibili movimenti di calciomercato da parte del Napoli, Auriemma invece ha dichiarato: “Il lavoro della società è straordinario, sta anche pensando all’acquisto di Bilal El Khannouss. Non è un caso che, chi ha lavorato con Giuntoli, tutti gli allenatori si sono migliorati. Il miglior Gattuso l’abbiamo visto al fianco di Giuntoli, così come il miglior Spalletti. L’unico che non ha avuto un progresso è Carlo Ancelotti. Questo perché non ha dato manovra libera al direttore sportivo. Era il mister a chiamare ai vari dirigenti per accordarsi sull’acquisto dei giocatori. Cinquanta milioni spesi per Lozano perché gli serviva un centravanti e… si è rivelato un esterno”.