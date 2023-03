😮 Mercato Napoli, l’erede di Osimhen già c’è: annuncio in diretta

“Può diventare come Osimhen”, parole forti quelle dell’agente che non si è risparmiato in merito al suo assistito, che interessa al Napoli.

La stagione del Napoli è straordinaria. Se pensiamo allo scorso mercato estivo, nessuno si sarebbe aspettato dei risultati così entusiasmanti.

Gli addii dei big azzurri, Mertens Insigne e Koulibaly, generarono parecchie critiche tra le fila dei tifosi del Napoli.

Tutti e tre andavano via da Napoli dopo mesi in attesa di un rinnovo. Insigne oltreoceano, al Toronto. Mertens dopo una pausa approdò al Galatasaray e Koulibaly andò al Chelsea.

Tre addii che crearono malcontento tra i tifosi. “Dove andremo senza le nostre bandiere”, si leggeva sui social.

Se a tutto questo aggiungiamo che la politica di De Laurentiis nella gestione del mercato stava radicalmente cambiando, è facile notare la delusione tra i tifosi del Napoli.

Ringiovanimento della rosa e abbassamento degli ingaggi sembrava una strada destinata al fallimento secondo la maggior parte degli addetti ai lavori. Difficile immaginare una squadra competitiva composta da soli giovani, qualcuno magari semi sconosciuto, per giunta pagati poco.

Napoli, nuovi innesti possibili. Beto come Osimhen?

Oggi, però dobbiamo ricrederci. La strategia di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli ha portato ad una stagione straordinaria.

Tuttavia sono molti i pericoli che il club azzurro corre, adesso che è sul gradino più alto. Tutti vogliono portarsi a casa uno dei campioni del Napoli. De Laurentiis deve stare molto attento alle offerte dei top club europei, ma sta già provvedendo a mettersi ai ripari. Oltre alle proposte di rinnovo che via via stanno arrivando a tutti i calciatori azzurri, il patron azzurro sta anche prontamente cercando sostituti qualcosa qualcuno dovesse decidere di andare via.

Qualche settimana fa era cominciato a circolare il nome di Beto, attaccante dell’udinese, sotto l’attenzione del Napoli.

L’agente di Beto, Paulo Regula, ha parlato ai microfoni di Sportitalia del suo assistito.

“Il livello di Beto si è mantenuto alto nonostante l’infortunio dell’anno scorso. E’ molto concentrato e determinato, credo che con i suoi numero possa rientrare anche tra i convocati della nazionale portoghese”, ha dichiarato l’agente.

Regula si è poi sbilanciato dichiarando che Beto, secondo lui, può raggiungere anche il livello di Osimhen. “Trovo normale che grandi club come il Napoli siano interessati a lui, quello che sta facendo è sotto gli occhi di tutti”, ha concluso.