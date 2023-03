😡 “Non lo accetto!”: Napoli, in diretta la sentenza fa infuriare anche i tifosi

La sentenza stizzita è arriva in diretta dopo la vittoria del Napoli contro il Torino. L’ex giocatore non ha dubbi sulla questione…

Settimana dopo settimana, vittoria dopo vittoria, il Napoli sembra stupire sempre. Non ci si abitua mai a vedere in campo questo rullo compressore pronto ad asfaltare tutti, senza distinzioni. Ieri è toccato al Torino, travolto tra le mura amiche da una squadra che ad oggi sta legittimando a suon di gol la propria posizione in classifica. Gli azzurri sono primi con un distacco importante, per non dire clamoroso, sulla seconda in classifica che oggi si chiama Lazio. I biancocelesti, di fatto, sono stati gli unici a tenere il passo, con Inter e Milan che invece hanno avuto un’altra frenata rispettivamente contro Juventus ed Udinese. Proprio la Vecchia Signora, tra l’altro, attende di scoprire il proprio destino legato ai punti di penalizzazione: la squadra di Allegri potrebbe ritornare in alto e dunque giocarsi il piazzamento Champions con le altre big. Tutto dipenderà dalla prossima sentenza.

Nel frattempo, però, il Napoli non si ferma. Victor Osimhen continua ad essere un giocatore decisivo: ieri autore di una doppietta, alla quale vanno ad aggiungersi il gol di Kvaratskhelia (rete ed assist) e quello di Ndombele che ha cosi chiuso il poker contro i granata. Una giornata importante, che mostrato anche come i ragazzi in maglia azzurra non si facciano distrarre da altre questioni, come ad esempio il sorteggio di Champions che ha assegnato al Napoli il derby italiano contro il Milan di Stefano Pioli.

Napoli, Marchegiani stizzito: la sentenza in diretta

Che sia Osimhen uno dei pilastri di questa squadra, questo rappresenta un dato assoluto. Il giocatore nigeriano è sempre più protagonista con i gol ma anche con la personalità che emerge ad ogni partita. Ed ecco che si spendono commenti in queste ore anche sull’importanza del numero 9 all’interno delle economie di gioco di Spalletti. Ma senza Osimhen quanto perde il Napoli? Su questa questione si è espresso Luca Marchegiani, ex portiere ed opinionista, che ai microfoni di ‘Sky Sport’ si è lasciato andare an che ad una risposta stizzita.

“C’è chi dice che, togliendo Osimhen a questo Napoli, la squadra di Spalletti sarebbe comunque prima? Non accetto questa provocazione, perché diventa una critica implicita agli altri!”, ha detto Marchegiani. “Comunque, non ne sono convinto: non so se sarebbe così…”, ha ancora dichiarato l’ex portiere. Che Osimhen sia un giocatore importante è un dato di fatto, ma quanto costruito da Spalletti ha un valore che va anche oltre in singolo, questa è di sicuro l’idea di Marchegiani.