Osimhen, due gol al Torino e messaggio a De Laurentiis: sbloccato un bonus

Napoli sempre più dominante in campionato, anche grazie ad Osimhen, giunto a 25 reti stagionali. Il nigeriano sempre più decisivo.

La pratica scudetto, ormai, è ad un passo dall’essere chiusa. Il Napoli, grazie alla vittoria ottenuta ieri ai danni del Torino, ha infatti conseguito la vittoria numero 23 in campionato portandosi così a +19 sulla Lazio nel frattempo salita al secondo posto dopo la sconfitta dell’Inter nel big match contro la Juventus. In città in molti hanno iniziato a chiedersi quando la conquista del tricolore diventerà ufficiale.

La data più probabile è quella del 30 aprile, giorno in cui la capolista sarà impegnata a Salerno ma non è da escludere che la festa possa scattare anche prima nel caso in cui i biancocelesti dovessero interrompere la propria marcia. Dettagli, in ogni caso. La strada verso il traguardo è tracciata e la piazza può giustamente sognare ad occhi aperti. Il trionfo in campionato, come detto, è vicino ed adesso nel mirino c’è anche la Champions League.

Il sorteggio di venerdì scorso ha estratto il nome dell’avversario che i partenopei affronteranno ai quarti ovvero il Milan. In caso di qualificazione, poi, in semifinale ci sarebbe una tra l’Inter ed il Benfica. Avversari, alla luce della qualità di gioco espressa in questi mesi, alla portata del Napoli trascinato da un Victor Osimhen formato marziano autore fin qui di 25 reti e 5 assist in 29 apparizioni complessive.

Napoli, Osimhen continua a segnare

Il nigeriano è cresciuto in maniera esponenziale sotto la gestione Spalletti, diventando un attaccante completo capace di dialogare con i compagni e partecipare in prima persona alla costruzione della manovra. Un top player conclamato finito, in maniera inevitabile, nel mirino delle società più prestigiose d’Europa. È il caso del Manchester United che, di recente, ha iniziato a sondare il terreno con il suo entourage al fine di gettare le basi della trattativa da concretizzare poi in estate.

Il presidente Aurelio De Laurentiis vorrebbe tenerlo ma intanto ha esposto il prezzo in vetrina. Per portarlo via, in particolare, non basteranno 150 milioni. Un valore adeguato al rendimento del nigeriano. Il quale, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, grazie al raggiungimento del 25esimo goal stagionale otterrà un bonus da 130 mila euro inserito all’interno del suo contratto. Inoltre, con il prossimo centro diventerà il miglior marcatore africano nella storia della Serie A.