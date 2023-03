❌ “Osimhen alla Juve…”: Napoli, in diretta si accende la discussione

Il Napoli ed il ruolo di Victor Osimhen. Si accende la discussione in diretta, e se il nigeriano cambiasse maglia e giocasse per la Juventus?

Fermare questo Napoli sembra davvero tanto, troppo difficile. Ieri un’altra testimonianza arrivata da Torino, dove gli azzurri si sono imposti con un sonoro 0-4. Non un risultato scontato, considerando che la squadra di Ivan Juric arrivava anche da due vittorie consecutive. Ma Luciano Spalletti ha costruito una macchina che anche in questa fase della stagione, quando siamo ormai nel mese di marzo inoltrato, mostra poche lacune sotto il punto di vista tattico ed una condizione fisica invidiabile. E poco c’entra il turnover che l’allenatore sta adottando pochissimo in queste ultime settimane. La formazione in campo cambia poco, ed anche i risultati si somigliano tantissimo.

Fatta eccezione per la parentesi contro la Lazio, il Napoli non ha mai mostrato di poter vacillare. Anche sotto il punto di vista psicologico, il gruppo sta affrontando la stagione con grande concentrazione. In settimana c’è stato il sorteggio per i quarti di finale di Champions League: a Nyon il Napoli è stato assegnato al Milan. Una partita affascinante, un derby tutto italiano che vedrà di sicuro due squadre darsi battaglia. Evitate compagini mostruose come Real Madrid, Bayern Monaco o Manchester City, ma nemmeno questo ha distratto gli azzurri dal lavoro sul campo.

Napoli, Osimhen e quell’ipotesi che in diretta apre la discussione

Tra i giocatori che stanno dimostrando di poter indossare la casacca di leader di questo Napoli c’è di sicuro Victor Osimhen. E non si tratta soltanto di gol, tanti fino a questo momento. Il giocatore nigeriano trascina la squadra con personalità ed una fame che non si affievolisce, ma che anzi sembra aumentare partita dopo partita. Ma quanto questa squadra dipende dal suo numero 9? E’ la domanda che si fanno molto ed alla quale ha risposto Giancarlo Marocchi ai microfoni di ‘Sky Sport’.

“Se togliamo Osimhen e lo prestiamo alla Juventus, al Milan o all’Inter, il Napoli resta primo anche con Raspadori”, ha detto Marocchi, di fatto smentendo una necessaria presenza di Osimhen per legittimare il lavoro del resto della squadra. Poi l’intervento di Caressa subito dopo ad alimentare la discussione: “A Napoli fanno gli scongiuri, sentendo queste cose…”, ha detto il giornalista.

Caressa ha poi proseguito: “Semmai, la provocazione la faccio io: se il Napoli dovesse vincere la Champions League, non glielo diamo, il Pallone d’Oro, a Osimhen?”, le sue parole in diretta.